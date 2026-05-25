Jun Phạm trở lại 'Anh trai vượt ngàn chông gai' sau ồn ào

Thạch Anh
25/05/2026 20:14 GMT+7

Trở lại 'Anh trai vượt ngàn chông gai', Jun Phạm hào hứng khi có dịp kết nối với những gương mặt cũ, đồng thời gặp gỡ thêm những nghệ sĩ mới.

Nhà sản xuất Anh trai vượt ngàn chông gai vừa công bố 5 mảnh ghép cuối cùng, hoàn thiện đội hình 34 ứng viên tranh tài ở mùa 2026. Cụ thể, những gương mặt cũ xác định trở lại show thực tế này gồm Jun Phạm, Duy Khánh, BB Trần, Neko Lê và Thanh Duy.

Vì sao Jun Phạm, BB Trần trở lại 'Anh trai vượt ngàn chông gai'

5 sao Việt xác nhận trở lại show thực tế Anh trai vượt ngàn chông gai mùa 2026

Trong đó, sự trở lại của Jun Phạm sau ồn ào liên quan đến MV ra mắt cách đây không lâu được nhiều người quan tâm. Còn nhớ tại Anh trai vượt ngàn chông gai 2024, cựu thành viên nhóm 365 gây ấn tượng bởi tính cách ấm áp, sự nhiệt huyết trong các tiết mục trình diễn trên sân khấu. Bước vào hành trình mới, nam ca sĩ cho biết anh đã trang bị một tâm lý thoải mái, nhẹ nhàng hơn nhiều so với những ngày đầu tiên.

"Sau mùa 1, tôi nhận ra lúc đó mình đã quá căng thẳng và tự tạo áp lực cho bản thân. Trong khi đây là một chương trình thực tế mang tính giải trí và tận hưởng. Mùa này tôi muốn vui hơn, thoải mái hơn, được gặp gỡ thêm những người bạn mới lẫn những người anh em cũ”, giọng ca Những năm tháng đó có tôi yêu người bộc bạch.

Jun Phạm được khán giả ủng hộ khi trở lại Anh trai vượt ngàn chông gai

Nam ca sĩ thẳng thắn thừa nhận, việc rũ bỏ chiếc áo giáp áp lực sẽ là chìa khóa để anh chơi hết mình và thăng hoa hơn. Không còn đặt nặng việc thắng thua, mục tiêu lớn nhất của Jun Phạm ở mùa giải năm nay là sự kết nối – nơi anh được hội ngộ những tri kỷ cũ và chào đón những người bạn mới.

BB Trần được kỳ vọng mang đến sự vui vẻ, hài hước cho chương trình bên cạnh những tiết mục được đầu tư chỉn chu. Nam diễn viên nói bản thân đến với chương trình trong tâm thế của một người mới, đồng thời cho biết thêm: “Tôi nghĩ lần này mình cứ giữ tâm lý ngây thơ trong sáng thôi, coi như chưa biết gì hết. Những thứ như hát hò, nhảy múa hay đu dây, đu cột gì đó tôi đều không biết đâu. Cho nên chắc mình sẽ làm những gì vừa sức, đơn giản nhưng vui”

Duy Khánh từng cân nhắc từ chối tham gia mùa mới của Anh trai vượt ngàn chông gai nhưng sau đó lại quyết định tham gia vì sự “rủ rê” của các đồng nghiệp. Dù đã trải qua một mùa thi trước đó song nam diễn viên cho biết bản thân vẫn thấy hồi hộp như người mới bắt đầu. Tuy nhiên, thay vì áp lực, lần này Duy Khánh chọn tâm thế mở lòng kết nối để hoàn thiện bản thân từ tư duy đến phong thái

Neko Lê cho biết bản thân còn nhiều điều dang dở ở mùa thi trước nên quyết định trở lại Anh trai vượt ngàn chông gai để thực hiện. “Mùa này, tôi muốn thử sức nhiều hơn ở các tiết mục performance, vocal và cả vai trò trưởng nhóm. Có những thứ mình từng tiếc vì chưa làm được và 2026 mình muốn thực hiện hết”, nam đạo diễn chia sẻ

Sau loạt tiết mục gây chú ý ở mùa thi trước như Tình anh bán chiếu, Dẫu có lỗi lầm… sự trở lại của Thanh Duy khiến nhiều người tò mò. Nam ca sĩ thừa nhận bản thân có chút áp lực, song vẫn cố gắng để tiếp tục mang đến những sáng tác mới trên sân khấu. “Anh trai vượt ngàn chông gai 2024 đã giúp Duy thoát ra khỏi vỏ ốc của mình và có thêm rất nhiều sự kết nối đẹp”, anh nói

