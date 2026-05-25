Jun Phạm trở lại 'Anh trai vượt ngàn chông gai' sau ồn ào

Trở lại 'Anh trai vượt ngàn chông gai', Jun Phạm hào hứng khi có dịp kết nối với những gương mặt cũ, đồng thời gặp gỡ thêm những nghệ sĩ mới.
Nhà sản xuất Anh trai vượt ngàn chông gai vừa công bố 5 mảnh ghép cuối cùng, hoàn thiện đội hình 34 ứng viên tranh tài ở mùa 2026. Cụ thể, những gương mặt cũ xác định trở lại show thực tế này gồm Jun Phạm, Duy Khánh, BB Trần, Neko Lê và Thanh Duy.
Vì sao Jun Phạm, BB Trần trở lại 'Anh trai vượt ngàn chông gai'
Trong đó, sự trở lại của Jun Phạm sau ồn ào liên quan đến MV ra mắt cách đây không lâu được nhiều người quan tâm. Còn nhớ tại Anh trai vượt ngàn chông gai 2024, cựu thành viên nhóm 365 gây ấn tượng bởi tính cách ấm áp, sự nhiệt huyết trong các tiết mục trình diễn trên sân khấu. Bước vào hành trình mới, nam ca sĩ cho biết anh đã trang bị một tâm lý thoải mái, nhẹ nhàng hơn nhiều so với những ngày đầu tiên.
"Sau mùa 1, tôi nhận ra lúc đó mình đã quá căng thẳng và tự tạo áp lực cho bản thân. Trong khi đây là một chương trình thực tế mang tính giải trí và tận hưởng. Mùa này tôi muốn vui hơn, thoải mái hơn, được gặp gỡ thêm những người bạn mới lẫn những người anh em cũ”, giọng ca Những năm tháng đó có tôi yêu người bộc bạch.
Nam ca sĩ thẳng thắn thừa nhận, việc rũ bỏ chiếc áo giáp áp lực sẽ là chìa khóa để anh chơi hết mình và thăng hoa hơn. Không còn đặt nặng việc thắng thua, mục tiêu lớn nhất của Jun Phạm ở mùa giải năm nay là sự kết nối – nơi anh được hội ngộ những tri kỷ cũ và chào đón những người bạn mới.
