Jun Vũ khóc nghẹn trước cô bé mồ côi là trụ cột gia đình ở tuổi 17

Tập 112 Mái ấm gia đình Việt lên sóng với sự dẫn dắt của MC Thanh Thảo Hugo. Hai khách mời là diễn viên Hải Nam và diễn viên Jun Vũ cùng góp sức giúp đỡ 3 hoàn cảnh khó khăn là Lại Trà My (10 tuổi), Lương Bảo Trọng (10 tuổi) và Sầm Thị Phương (11 tuổi).

Jun Vũ bật khóc gửi lời động viên đến gia đình Trà My Ảnh: BTC

Trong chương trình, hoàn cảnh của Lại Trà My khiến nhiều người xót xa. Cô bé hiện sống cùng bà nội và ba đều bị ung thư, còn mẹ đột ngột qua đời hồi năm 2023. Chị gái Trà My năm nay 17 tuổi, phải nghỉ học từ lớp 10 bán bánh mì, làm cho công ty may để lo cho gia đình. Chia sẻ với các khách mời, Lại Trà My xót xa khi chị gái phải mưu sinh từ sớm. Cô bé bày tỏ mong muốn chị đi học trở lại khiến ai nghe xong cũng nghẹn ngào.

Diễn viên Hải Nam bật khóc nức nở vì xót xa cho 3 đứa trẻ sớm chịu cảnh mồ côi mẹ. Anh nói: “Bé Hà My đang ở độ tuổi phải đi học đã phải nghỉ để đi làm, nhưng khi được hỏi thì nỗi lo lớn nhất của bé là sợ cha mất chứ không phải sợ bản thân vất vả”. Diễn viên Jun Vũ cũng nghẹn ngào một hồi lâu, cô ôm chầm các em nhỏ và lau nước mắt cho chị của Trà My. Người đẹp mong muốn các em sẽ sớm vượt qua những khó khăn của hiện tại để có tương lai tốt đẹp hơn.

Jun Vũ hết mình với các thử thách tại chương trình Ảnh: BTC

Là khách mời trong chương trình, Hải Nam và Jun Vũ lần lượt vượt qua các thử thách như sút bóng, ném cầu… để mang tiền thưởng về cho các em nhỏ. Trải qua các vòng thi, Lại Trà My nhận về giải thưởng 15 triệu đồng. Gia đình Lương Bảo Trọng về nhì, nhận được 20 triệu đồng. Trong khi đó, gia đình em Sầm Thị Phương tiếp tục bước vào vòng đặc biệt, giành được 2 bảng logo với tiền thưởng 60 triệu đồng từ Tập đoàn Hoa Sen.

Diễn viên Jun Vũ tặng mỗi gia đình 5 triệu đồng. Trong khi đó, Hải Nam tặng bé Trà My 5 triệu đồng và mỗi gia đình một phần quà. MC Thanh Thảo Hugo tặng cho bé Bảo Trọng một đôi giày đá bóng, tặng em Trà My hai chiếc cặp mới và tặng bé Sầm Thị Phương một chiếc tủ sách mới để em theo đuổi tri thức. Tổng số tiền mà các nhà hảo tâm cùng người dân địa phương trao cho các gia đình lên đến hơn 85 triệu đồng.