Jung Hae In và dàn sao châu Á ‘đổ bộ’ sự kiện của Disney

Hôm 30.11, Disney tổ chức sự kiện Disney APAC 2022 tại Singapore để công bố hàng loạt các dự án mà hãng sẽ “trình làng” trong năm 2023. Bên cạnh các siêu phẩm đến từ nhà Marvel, Pixar, Lucas Film..., các dự án do Disney+ đầu tư sản xuất tại khu vực châu Á cũng gây chú ý không kém. Sự xuất hiện của dàn sao đình đám châu Á như Jung Hae In, Go Kyung Pyo, Lee Sung Kyung, Mackenyu, Yuya Yagira… càng khiến người hâm mộ thêm háo hức chờ đợi.

Quảng cáo