Jung Il-woo tiết lộ điều tiếc nuối nhất sự nghiệp và bài học từ 'Gia đình là số 1'

Đây là lần thứ hai Jung Il-woo đến Đà Nẵng, nhưng là lần đầu tiên anh tham dự một liên hoan phim quốc tế tại Việt Nam. Nam diễn viên chia sẻ: "Thực ra Đà Nẵng là nơi tôi từng ghé thăm trong chuyến du lịch đầu tiên tới Việt Nam, và đây là lần thứ hai tôi đến đây. Dù vậy, việc được mời tham dự một liên hoan phim quốc tế như thế này khiến tôi cảm thấy vô cùng vinh dự".

Điều để lại ấn tượng sâu sắc nhất với Jung Il-woo là tình cảm nồng nhiệt của khán giả Việt Nam dành cho anh cũng như cho điện ảnh. "Rất nhiều người đã chào đón tôi rất nồng nhiệt. Tôi cũng cảm nhận được tình yêu, niềm đam mê và sự gắn bó mà mọi người dành cho điện ảnh. Vì vậy, đây thực sự là một khoảng thời gian tuyệt vời", anh nói.

Năm 2026 cũng đánh dấu cột mốc tròn 20 năm Jung Il-woo bước chân vào làng giải trí. Khi được hỏi điều gì giúp anh giữ vững ngọn lửa nghề suốt hai thập kỷ, nam diễn viên cho biết bản thân chưa bao giờ xem mình là người đã hoàn thiện.

"Diễn xuất có lẽ là một hành trình học hỏi không ngừng. Vì vậy, tôi luôn đến với mỗi vai diễn bằng tâm thế của một người học suốt đời. Tôi nghĩ đó chính là động lực lớn nhất giúp mình gắn bó với nghề diễn viên", Jung Il-woo chia sẻ.

Diễn viên Hàn Quốc Jung Il-woo lần thứ hai đến Đà Nẵng và lần đầu tham dự Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng Ảnh: DANAFF

Là gương mặt quen thuộc với khán giả Việt Nam qua nhiều bộ phim nổi tiếng như Gia đình là số 1, Mặt trăng ôm mặt trời hay 49 ngày, Jung Il-woo cho biết anh trân trọng mọi dấu mốc trong sự nghiệp nhưng không muốn sống trong hào quang của quá khứ.

"Mọi tác phẩm đều quý giá và đáng nhớ, nhưng tôi luôn có xu hướng hướng về tương lai nhiều hơn là nghĩ về quá khứ. Tôi sẽ nỗ lực hơn nữa để có thể gặp gỡ khán giả qua những tác phẩm tuyệt vời hơn trong tương lai", anh nói.

Jung Il-woo không còn muốn nổi bật nhất

Theo Jung Il-woo, tiêu chí lựa chọn vai diễn của anh đã thay đổi đáng kể sau nhiều năm làm nghề. "Ngày trước, mong muốn thể hiện một khía cạnh mới mẻ của bản thân trong tôi rất lớn, nhưng bây giờ tôi lại coi trọng quá trình làm nên tác phẩm cũng như sự phối hợp ăn ý với các nhân viên và các bạn diễn hơn". Anh cho biết thay vì cố gắng thu hút mọi sự chú ý về mình, điều quan trọng hiện nay là cùng ê kíp tạo nên một tác phẩm hoàn chỉnh.

"Thay vì cố gắng để bản thân nổi bật và thu hút sự chú ý, tôi tập trung nhiều hơn vào quá trình cùng nhau kiến tạo nên toàn bộ tác phẩm", tài tử nói.

Từng công khai chia sẻ về những vấn đề sức khỏe và giai đoạn khó khăn trong cuộc sống, Jung Il-woo cho biết chính những trải nghiệm ấy đã thay đổi cách anh nhìn nhận về thành công.

"Ngày trước, tôi từng rất bất an, luôn vội vã trước một tương lai mờ mịt và mang trong mình nhiều nôn nóng. Những cảm xúc đó rất lớn", anh bộc bạch.

Hiện tại, nam diễn viên lựa chọn sống chậm hơn. "Bây giờ, tôi tập trung nhiều hơn vào hiện tại và sống với lòng biết ơn. Nhờ vậy, tôi cảm thấy thư thái hơn, dường như tận hưởng cuộc sống nhiều hơn và tầm nhìn của mình cũng trở nên rộng mở hơn".

Trong thời đại mạng xã hội phát triển mạnh mẽ, Jung Il-woo thừa nhận việc cân bằng giữa hình ảnh của một người nổi tiếng và cuộc sống cá nhân chưa bao giờ là điều dễ dàng.

"Nghề diễn viên là một nghề mà mọi thứ đều bị phơi bày... Tôi luôn nỗ lực để không đánh mất con người mang tên Jung Il-woo ở trong đó", anh nói.

Ngôi sao Gia đình là số 1 bày tỏ mong muốn có cơ hội hợp tác với các đạo diễn, diễn viên Việt Nam trong những dự án điện ảnh tương lai Ảnh: DANAFF

Muốn đóng phim Việt Nam thuộc thể loại hành động, giật gân

Đánh giá về sức hút của điện ảnh châu Á trên thị trường quốc tế, Jung Il-woo cho rằng khả năng khắc họa chiều sâu tâm lý nhân vật là lợi thế nổi bật: "Dường như có rất nhiều nhân vật và tác phẩm quan sát vô cùng chi tiết nội tâm của con người".

Đặc biệt, anh đánh giá diễn xuất bằng ánh mắt là một trong những thế mạnh của diễn viên Hàn Quốc. "Khi xem diễn xuất của các diễn viên Hàn Quốc, tôi có cảm giác đôi mắt của họ rất có hồn. Tôi nghĩ điều đó mang lại sự rung động và tạo ra sự đồng cảm cho rất nhiều người", anh nói.

Về khả năng hợp tác với điện ảnh Việt Nam, Jung Il-woo cho biết anh không giới hạn bản thân ở bất kỳ thể loại nào, nhưng đặc biệt yêu thích những câu chuyện về con người kết hợp với yếu tố hành động hoặc giật gân".

Nam diễn viên cũng dành nhiều lời khen cho điện ảnh Việt Nam. "Ở Việt Nam cũng có những người diễn xuất rất giỏi và nhiều đạo diễn xuất sắc. Dù tôi cũng có những dự án đã được lên kế hoạch trong tương lai, nhưng tôi hy vọng sau này sẽ có cơ hội hợp tác cùng những con người tuyệt vời đó".

Nhìn lại sự nghiệp kéo dài hai thập kỷ, Jung Il-woo thừa nhận từng bỏ lỡ không ít vai diễn khiến anh tiếc nuối, và những tác phẩm gây tiếc nuối cũng nhiều. Tuy nhiên, anh tin rằng mỗi diễn viên đều có những vai diễn dành riêng cho mình.

"Tôi nghĩ mỗi người đều có nhân vật dành cho riêng mình". Lấy chính bộ phim Gia đình là số 1 làm ví dụ, Jung Il-woo cho rằng điều quan trọng nhất là biết nắm bắt cơ hội khi nó xuất hiện.

"Tôi nghĩ mình đã nắm bắt được cơ hội để đảm nhận nhân vật trong Gia đình là số 1, vì vậy biết nắm bắt cơ hội đến với bản thân là điều rất quan trọng. Dù có vương vấn những gì đã qua thì chúng cũng không thể quay trở lại, nên tôi nghĩ chặng đường phía trước mới là điều đáng để hướng đến", anh chia sẻ.