Jungkook (BTS) chuẩn bị ra mắt phim tài liệu giữa lúc thành viên chung nhóm dính phốt

Poster phim Jungkook: I Am Still của Jungkook (BTS) FB NV

Hôm 14.8, poster phim tài liệu Jungkook: I Am Still của Jungkook được phát hành. Theo công ty quản lý của nam ca sĩ là Big Hit Music, Jungkook: I Am Still ghi lại hành trình kéo dài 8 tháng đằng sau màn ra mắt solo thành công của anh vào năm 2023. Bộ phim bao gồm những cuộc phỏng vấn độc quyền và chưa từng công bố, các cảnh quay hậu trường cùng với loạt tiết mục ấn tượng của "em út vàng" BTS. Jungkook: I Am Still dự kiến ra mắt vào ngày 18.9.

Một thành viên khác của BTS là Jin cũng gây chú ý khi tung tập 1 Run Jin, show thực tế xoay quanh hành trình của anh tại đảo Jeju (Hàn Quốc). Chương trình mới phát sóng đã nhanh chóng đạt hơn 1,5 triệu lượt xem trong vòng chưa đến 24 tiếng. Đây là show được Jin thực hiện chỉ sau 5 ngày xuất ngũ.

Suga chịu cơn mưa "gạch đá” vì lùm xùm say xỉn lái xe, bị tố vô trách nhiệm khi thực hiện nghĩa vụ quân sự FB NV

Hoạt động mới của Jungkook và Jin đều nhận được nhiều sự quan tâm cũng như nhận nhiều bình luận trái chiều, nguyên nhân là vì dư luận đang xôn xao về lùm xùm của Suga say xỉn lái xe.

Mới đây, hàng loạt cơ quan truyền thông xứ kim chi tiếp tục cập nhật thêm nhiều chi tiết thuộc vụ việc của Suga. Đoạn clip từ máy quay an ninh được cho là quay nam ca sĩ chạy xe điện trên vỉa hè rồi tự ngã dấy lên nhiều tranh cãi. Trước đó, phía cảnh sát Hàn Quốc thông báo nồng độ cồn trong máu của Suga thời điểm điều khiển xe điện khi say xỉn lên đến 0,227%, cao gần gấp 8 lần so với giới hạn quy định.

Sau chuyện say rượu lái xe, các khiếu nại Suga lơ là nhiệm vụ cũng liên tiếp xuất hiện FB NV

Cũng trong quá trình làm sáng tỏ ồn ào này, giọng ca sinh năm 1993 và công ty quản lý Big Hit Music nhiều lần bị phanh phui nói dối, nhằm "giảm bớt" mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Bên cạnh đó, Suga còn mất điểm trầm trọng vì vi phạm luật khi đang thực hiện nghĩa vụ quân sự trong vai trò nhân viên phục vụ cộng đồng. Do tình huống say xỉn lái xe xảy ra ngoài giờ làm việc, nên Suga sẽ không chịu thêm bất kỳ hình thức kỷ luật nào từ phía cơ quan quân sự.

Dù vậy, anh đang đối mặt với nhiều cáo buộc về thái độ vô trách nhiệm, lười biếng… khi tham gia khóa đào tạo cơ bản trước khi nhập ngũ và lúc thực hiện nghĩa vụ quân sự. Thực chất, những nghi vấn xoay quanh Suga thiếu nghiêm túc lúc làm nhân viên phục vụ cộng đồng đã được lan truyền trên các cộng đồng trực tuyến, mạng xã hội Hàn Quốc từ cuối năm ngoái nhưng vụ việc giờ mới bắt đầu bùng nổ.

Danh tiếng BTS chịu tác động lớn vì ồn ào của Suga FB NV

Một số người gửi đơn tố Suga lơ là nhiệm vụ kêu gọi cơ quan chức năng nên điều tra kỹ lưỡng về thực trạng cũng như quá trình nam ca sĩ phục vụ cộng đồng thời gian qua. Các khiếu nại trên về Suga đã được chuyển đến Cơ quan Quản lý Nhân lực Quân đội thành phố Seoul và sẽ được tiến hành làm rõ.

Loạt scandal đời tư khiến hình tượng của Suga tụt dốc thảm hại. Anh có thể sẽ bị phạt tù hoặc chịu mức tiền phạt lớn. Người hâm mộ nói riêng và khán giả nói chung không chỉ bày tỏ nỗi thất vọng với ngôi sao Hàn 31 tuổi này, mà còn mong anh sớm rời BTS để tránh ảnh hưởng tới nhóm. Theo nhà phê bình văn hóa Jung Min Jae, sau vụ việc của Suga, nhóm BTS sẽ phải gặp nhiều khó khăn trong hành trình xây dựng lại niềm tin của công chúng.