Jungkook (BTS) gây sốc khi xóa tài khoản mạng xã hội hơn 50 triệu người theo dõi

Là một trong những thành viên nổi bật của nhóm nhạc nam nổi tiếng BTS, Jungkook luôn nhận được sự quan tâm của người hâm mộ. Trong tháng 2 vừa qua, nam thần tượng gây chú ý vì liên tục hoạt động sôi nổi trên mạng xã hội.

Khi người hâm mộ vẫn còn thích thú với những cập nhật mới của giọng ca Dreamers thì Jungkook gây sốc khi bất ngờ xóa tài khoản Instagram với hơn 50 triệu người theo dõi. Động thái đột ngột của anh khiến khán giả không khỏi hoang mang, nhiều người lo lắng nam nghệ sĩ bị kẻ xấu hack tài khoản.

Jungkook gây sốc khi "thẳng tay" xóa tài khoản Instagram hơn 50 triệu người theo dõi - con số mà bao người mơ ước có được SBS

Trước sự xôn xao của dư luận, Jungkook chính thức lên tiếng để làm rõ sự việc thông qua ứng dụng trò chuyện cùng fan Weverse. Anh giải thích về hành động của mình: "Tôi đã xóa Instagram. Tài khoản không bị hack. Tôi không dùng nữa nên tôi xóa nó. Vì vậy mọi người đừng lo lắng".

Đồng thời anh cũng trấn an người hâm mộ bằng cách hứa hẹn sẽ thực hiện các buổi trò chuyện trực tuyến trên nền tảng Weverse. Ngoài ra, Jungkook khẳng định mình không có ý định tiếp tục sử dụng Instagram trong tương lai, anh thẳng thắn: "Tôi đã xóa ứng dụng ngay lập tức và không nghĩ rằng mình sẽ sử dụng nó một lần nữa. Tôi thông báo trước cho các bạn biết".

Trước đó, từ năm 2013 đến năm 2021, BTS chỉ giao tiếp với người hâm mộ thông qua các tài khoản mạng xã hội chung của nhóm. Tuy nhiên, đến tháng 12.2021, nhóm nhạc nam toàn cầu khiến người hâm mộ ngạc nhiên khi tạo tài khoản Instagram cá nhân của từng thành viên và cập nhật các bài viết theo phong cách của riêng mình. Vào thời điểm đó, Big Hit Music cho hay: "Chúng tôi hiểu rằng BTS lập tài khoản Instagram để thể hiện cá tính của mình với tư cách là một nghệ sĩ và giao tiếp với người hâm mộ theo nhiều cách khác nhau".

Chỉ trong vòng một giờ sau khi tạo tài khoản, các chủ nhân hit Butter đã chứng minh được sức ảnh hưởng vượt bậc của mình với hơn 2 triệu người theo dõi cho từng thành viên. Kể từ đó, BTS có tần suất hoạt động khác nhau trên ứng dụng phổ biến này.

Việc một nam thần tượng hàng đầu Kpop sẵn sàng xóa tài khoản với lượt theo dõi khủng nhanh chóng trở thành đề tài được mọi người bàn tán, dân mạng bày tỏ: "Thành thật mà nói, tôi hoàn toàn hiểu được điều này. Đối với mạng xã hội, ngay cả khi bạn không tích cực tương tác thì nó cũng không phải là một môi trường tốt. Vì bạn bị cuốn vào việc xem hết bài đăng này đến bài đăng khác, đồng thời phần bình luận không phải lúc nào cũng tích cực. Quan trọng là anh ấy vui vẻ với quyết định của mình", "Đây đúng là phong thái của Jungkook. Anh ấy không bao giờ quan tâm đến những con số và hầu như không sử dụng nó", "Tôi buồn không nói nên lời"...

Các bài đăng trên mạng xã hội của BTS đều nhận về lượt tương tác cao FANSITE

Được mệnh danh là "em út vàng" của BTS, Jungkook gia nhập Big Hit Entertainment và chính thức ra mắt với vai trò giọng ca chính của BTS vào năm 2013, khi mới 16 tuổi. Nhờ sở hữu gương mặt điển trai cùng kỹ năng trình diễn ổn định, Jungkook là một trong những thành viên có lượng người hâm mộ đông đảo nhất BTS.

Bên cạnh việc hoạt động cùng nhóm, Jungkook từng phát hành các ca khúc solo và được đánh giá cao như Begin, Euphoria, My time… Đặc biệt, Euphoria và My time đã trụ vững trên bảng xếp hạng World digital song sales của Billboard trong suốt 72 và 68 tuần liên tiếp. Tháng 6.2022, Jungkook hợp tác cùng ca sĩ đình đám người Mỹ Charlie Puth trình làng ca khúc Left and right. Sản phẩm nhanh chóng nhận được sự ủng hộ của khán giả toàn cầu và ra mắt ở vị trí thứ 22 trên Billboard hot 100, đồng thời có mặt trong top 5 bảng xếp hạng Global Excl. U.S. cũng như Global 200.

Hồi cuối năm 2022, Jungkook phát hành đĩa đơn Dreamers, hợp tác với ca sĩ người Qatar Fahad Al Kubaisi. Bài hát được xác nhận nằm trong album chính thức của World Cup 2022. Ngay sau khi ra mắt, Dreamers đã leo lên dẫn đầu bảng xếp hạng iTunes ở ít nhất 102 quốc gia, vùng lãnh thổ, bao gồm 8 thị trường âm nhạc lớn nhất thế giới là Mỹ, Anh, Nhật Bản, Úc, Ý, Canada, Đức và Pháp. Hơn nữa, đây còn là ca khúc World Cup đầu tiên trong lịch sử đạt vị trí quán quân trên 100 thị trường âm nhạc.