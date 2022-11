Jungkook: Từ 'em út vàng' của BTS đến giọng ca gây sốt World Cup 2022

Vừa qua, thành viên BTS - Jungkook đã làm nên lịch sử khi trở thành nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên biểu diễn tại lễ khai mạc Giải vô địch Bóng đá thế giới - World Cup. Anh nhận được nhiều lời khen ngợi với màn trình diễn đẳng cấp, tạo nên cơn sốt trong cộng đồng người hâm mộ toàn cầu.

Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên Jungkook khiến Army (tên người hâm mộ BTS) tự hào với tài năng của mình. Năm 2011, Jungkook đăng ký tham gia Superstar K3 - một chương trình tìm kiếm tài năng nổi tiếng tại Hàn Quốc. Tuy không được chọn nhưng Jungkook đã nhận được lời mời thử giọng từ 7 công ty giải trí. Anh gia nhập Big Hit Entertainment và chính thức ra mắt với vai trò giọng ca chính của BTS vào năm 2013, khi mới 16 tuổi. Cùng năm, BTS nhận được danh hiệu Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất.

Những năm đầu hoạt động của BTS không quá thuận lợi, nhóm vẫn chăm chỉ tham gia quảng bá và phát hành các sản phẩm âm nhạc đều đặn. Đến năm 2015, BTS mới chính thức có được cúp chiến thắng đầu tiên trên chương trình âm nhạc với I need you. Cũng từ đây, BTS bắt đầu bước vào một giai đoạn mới và phát triển nhanh chóng.

Một năm sau đó, album The most beautiful moment in life: young forever (2016) mang về cho BTS danh hiệu cao quý - Daesang (giải thưởng lớn) đầu tiên trong sự nghiệp. Thời điểm đó, Jungkook mới 19 tuổi. Nhờ sở hữu gương mặt điển trai cùng kỹ năng trình diễn ổn định, Jungkook là một trong những thành viên có lượng người hâm mộ đông đảo nhất BTS và được mệnh danh là “em út vàng” của nhóm. Đến năm 20 tuổi, Jungkook cùng các thành viên BTS thắng giải tại Billboard Music Awards, đồng thời tạo nên cơn sốt tại sân khấu American Music Awards.

Bước sang tuổi 21, Jungkook được Tổng thống Moon Jae In phong tặng Huân chương Văn hóa cùng với các thành viên trong nhóm của mình, trở thành người trẻ nhất Hàn Quốc đạt được huân chương này. Đến tháng 7.2021, một lần nữa anh cùng BTS được bổ nhiệm làm Đặc phái viên của Tổng thống về văn hóa và thế hệ tương lai. Tính đến năm 2022, BTS đã nhận được tổng cộng hơn 63 Daesang, là nghệ sĩ nhận được nhiều giải thưởng này nhất trong lịch sử Hàn Quốc. Ngoài ra, nhóm có tổng cộng 28 danh hiệu kỷ lục thế giới và được ghi danh vào Đại sảnh danh vọng của tổ chức Guinness nhờ những thành tích của họ trong suốt sự nghiệp.





Bên cạnh việc hoạt động cùng BTS, Jungkook cũng từng phát hành các ca khúc solo và được đánh giá cao như Begin, Euphoria, My time… Đặc biệt, Euphoria và My time đã trụ vững trên bảng xếp hạng World digital song sales của Billboard trong suốt 72 và 68 tuần liên tiếp. Tháng 6.2022, Jungkook hợp tác cùng ca sĩ người Mỹ Charlie Puth trình làng ca khúc Left and right. Sản phẩm nhanh chóng nhận được sự ủng hộ của khán giả toàn cầu và ra mắt ở vị trí thứ 22 trên Billboard hot 100, đồng thời có mặt trong top 5 bảng xếp hạng Global Excl. U.S. cũng như Global 200.

Gần đây nhất, vào ngày 20.11.2022, Jungkook phát hành đĩa đơn Dreamers, hợp tác với ca sĩ người Qatar Fahad Al Kubaisi. Bài hát được xác nhận nằm trong album chính thức của World Cup năm nay. Ngay sau khi ra mắt, Dreamers đã leo lên dẫn đầu bảng xếp hạng iTunes ở ít nhất 102 quốc gia, vùng lãnh thổ, bao gồm 8 thị trường âm nhạc lớn nhất thế giới là Mỹ, Anh, Nhật Bản, Úc, Ý, Canada, Đức và Pháp. Đáng chú ý, Dreamers đã xác lập nên kỷ lục mới, trở thành ca khúc World Cup đứng đầu bảng xếp hạng iTunes Mỹ trong thời gian nhanh nhất, chỉ mất 2 giờ 11 phút. Đồng thời, đây còn là ca khúc World Cup đầu tiên trong lịch sử đạt vị trí quán quân trên 100 thị trường âm nhạc.

Cùng ngày, Jungkook biểu diễn ca khúc này trong lễ khai mạc mùa giải tại sân vận động Al Bayt (Qatar). Qua đó, anh trở thành nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên hát ca khúc chính thức của World Cup và biểu diễn tại lễ khai mạc sự kiện. Chỉ sau 14 giờ phát hành, video Jungkook biểu diễn tại World Cup đã thu về hơn 6 triệu lượt xem và có mặt trong top thịnh hành của nền tảng YouTube.