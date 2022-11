JustaTee trở lại trong MV mới sau 8 năm

Forget about her là ca khúc trong album Kosmik. Trước đó, bản audio Forget about her gây chú ý khi phát hành cùng album Kosmik, nhanh chóng giữ vị trí #1 ở BXH iTunes Việt Nam.

Với phiên bản MV, Forget about her hứa hẹn duy trì sức nóng và thành hit tiếp theo của “cặp bài trùng” Touliver - JustaTee.

Forget about her là bản nhạc Rn’B, đúng chất JustaTee mà người hâm mộ biết đến. Người anh em Rhymastic từng tiết lộ: "Forget about her được JustaTee viết từ trước khi Trâm Anh (vợ anh) sinh con”. Nghĩa là, quá trình sản xuất ca khúc, từ những giai điệu đầu tiên cho đến MV hoàn thành, đã ngót nghét 10 năm.

Hơn 10 năm trước, JustaTee được mệnh danh là “King of Rn’B” của giới underground Việt. Touliver nắm vai trò rất quan trọng trong sản xuất - định hình màu sắc âm nhạc cho các ca khúc của JustaTee. Từ Real love, She neva know đến Bâng khuâng đều thành hit, giúp JustaTee và Touliver khẳng định vị thế ở thị trường nhạc Việt.





Màn kết hợp trở lại giữa Touliver và JustaTee được cả hai cho biết giữ đúng nguyên bản của 8 năm trước. Khác chăng là, khâu sản xuất cho Forget about her chỉn chu hơn ở tiêu chuẩn cao nhất hiện tại. Touliver thổi thêm màu sắc mới vào Forget about her bằng drop kết hợp tiếng violin của violinist Nhật Minh.

Trước Forget about her của JustaTee, SpaceSpeakers đã trình làng các MV ca khúc thuộc album Kosmik: Don’t break my heart, A veil of mist, Beautiful monster và Cao gót. Sau Forget about her, VinaBro và Too many là những sản phẩm tiếp theo trong trong album Kosmik ra mắt phiên bản độc lập.