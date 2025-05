Justin Bieber lên tiếng về những cáo buộc tình dục liên quan đến Diddy

"Dù Justin không nằm trong số các nạn nhân của Diddy, nhưng vẫn có những cá nhân bị tổn thương bởi ông ta. Việc chuyển mọi sự chú ý sang Justin sẽ làm lu mờ công lý mà các nạn nhân thật sự xứng đáng nhận được", người đại diện của Justin Bieber chia sẻ trong một tuyên bố với trang E! News vào ngày 15.5.

Justin Bieber từng có vài lần xuất hiện cùng Diddy trong sự nghiệp, tuy nhiên không có bằng chứng nào cho thấy nam ca sĩ là nạn nhân hay có liên quan đến những hành vi sai trái đang bị các công tố viên liên bang cáo buộc trong vụ án của Diddy.

Với tuyên bố mới nhất, phía Justin Bieber phủ nhận nam ca sĩ là nạn nhân của Diddy Ảnh: FilmMagic

Những đồn đoán về mối quan hệ giữa Justin Bieber và Diddy bắt đầu lan truyền sau khi một số video cũ được chia sẻ lại trên mạng xã hội. Trong một đoạn clip năm 2009, Diddy nói rằng: "Trong 48 giờ tới, cậu ấy sẽ ở cùng tôi và chúng tôi sẽ quậy hết cỡ". Justin Bieber khi đó mới 15 tuổi, xuất hiện bên cạnh Diddy và chỉ đáp lại một cách ngượng ngùng.

Ngày 16.5, trang TMZ cũng xác nhận rằng Diddy chưa từng lạm dụng Justin Bieber dưới bất kỳ hình thức nào. Các nguồn tin thân cận khẳng định những tương tác trong các video giữa Diddy và Justin Bieber chỉ mang tính trình diễn. Họ cũng nhấn mạnh thực chất Justin Bieber thân thiết với các con trai của Diddy hơn là với chính ông.

Justin Bieber từng hợp tác với Diddy trong album The Love Album: Off the Grid phát hành năm 2023, tuy nhiên nam ca sĩ được cho là hối tiếc về sự hợp tác này khi những cáo buộc chống lại Diddy được công bố. Nguồn tin cho biết, nếu biết trước về những hành vi bị cáo buộc, giọng ca Peaches sẽ không tham gia vào dự án này.

Dù từng hợp tác chung nhưng ê kíp Justin Bieber hy vọng công chúng sẽ tập trung vào việc hỗ trợ các nạn nhân thực sự và đảm bảo rằng công lý được thực thi Ảnh: FilmMagic

Ngay sau khi Diddy bị bắt tại bang New York (Mỹ) với các cáo buộc buôn bán tình dục và tổ chức phạm tội mại dâm, một nguồn tin tiết lộ với DailyMail rằng Justin Bieber đã rất sốc và bị ảnh hưởng tâm lý nặng nề bởi vụ việc.

Nguồn tin cho biết: "Rất nhiều người từng giúp Bieber thành công có mối liên hệ chặt chẽ với Diddy. Việc này khiến cậu ấy cảm thấy mất phương hướng. Bieber đã không đưa ra bất kỳ bình luận nào kể từ sau các cuộc khám xét nhà Diddy và cậu ấy cũng không có ý định làm vậy".