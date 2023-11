Justin Long tái xuất trong phim kinh dị mới

Adam Ellis (Augustus Prew) bị ám ảnh bởi hồn ma của một đứa trẻ đã chết LIONSGATE

Dear David (tựa Việt: Vong ám) là phim kinh dị do đạo diễn John McPhail cầm trịch xoay quanh câu chuyện về Adam Ellis (Augustus Prew thủ vai) - một họa sĩ truyện tranh nổi tiếng hằng ngày phải đối mặt với những lời bình phẩm tốt xấu xoay quanh các tác phẩm của mình. Anh cũng gặp áp lực trong việc cố gắng tìm kiếm nguồn cảm hứng cho những hình ảnh minh họa nổi tiếng và phổ biến hơn. Sau khi đáp trả những bình luận trên mạng với thái độ thô lỗ, Adam bị cuốn vào một bí ẩn. Nam họa sĩ tin rằng mình bị ám ảnh bởi hồn ma của một đứa trẻ đã chết tên là David. Được khuyến khích đào sâu chủ đề "Dear David", anh bắt đầu mất phương hướng, không nhận thức được ranh giới giữa thực và ảo...

Sự xuất hiện của Augustus Prew với vai nam chính trong một bộ phim kinh dị trên màn ảnh rộng khiến nhiều người xem tò mò bởi trong hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, ngôi sao 8X chủ yếu ghi dấu ấn qua các tác phẩm truyền hình: Pure Genius, Prison Break (Vượt ngục), The Morning Show, The Lord of the Rings: The Rings of Power… Với Vong ám, Screenrant nhận xét tài tử 36 tuổi đã có một màn trình diễn đột phá. John McPhail cũng công nhận Augustus Prew là một người cực kỳ tâm huyết và đầu tư nghiêm túc cho vai diễn khi tìm được nhiều điểm chung giữa bản thân và nhân vật Adam.

Sự trở lại của Justin Long với thể loại kinh dị nhận được sự chú ý LIONSGATE

Cùng với Augustus Prew, sự trở lại của Justin Long với dòng phim kinh dị thông qua Dear David thu hút sự quan tâm của nhiều khán giả. Trong phim, tài tử 45 tuổi đóng vai Bryce - sếp của Adam Ellis, đưa ra cho nam chính những lời khuyên, góp ý để thúc đẩy công việc sáng tạo. John McPhail khen ngợi ngôi sao 7X là người vô cùng chuyên nghiệp và có kinh nghiệm đóng các bộ phim kinh dị. Justin Long cũng được miêu tả là người đáng yêu, vui tính và có những màn tung hứng ăn ý với các bạn diễn trên phim trường.

Justin Long vốn là ngôi sao của dòng phim kinh dị, ghi dấu ấn qua các tác phẩm nổi bật của thể loại này như: Jeepers Creepers, Drag Me to Hell, Tusk, The Wave, Barbarian… Chính vì vậy, với sự trở lại trong Vong ám, nhiều khán giả kỳ vọng nam diễn viên sẽ mang đến một màn trình diễn ấn tượng, như cách anh đã nâng tầm Barbarian - bộ phim kinh dị có điểm cao thứ 2 trên Rotten Tomatoes trong năm 2022.

Dear David là sự kết hợp giữa yếu tố mạng xã hội và siêu nhiên LIONSGATE

Bên cạnh sự xuất hiện ấn tượng của Augustus Prew và Justin Long, Dear David còn có sự tham gia của Andrea Bang, René Escobar Jr., Cameron Nicoll… Phim ra mắt tại phòng vé Việt Nam từ ngày 10.11.