Juventus đưa AS Roma và HLV Mourinho trở lại mặt đất

Làm khách trên sân của Juventus nhưng AS Roma tự tin khi ngôi sao số 1 của đội là Dybala trở lại sau chấn thương. Cầu thủ người Argentina cũng được HLV Mourinho tin tưởng và xếp đá chính trong trận gặp đội bóng cũ. Trong khi đó, cầu thủ đang có phong độ cao và có 8 bàn tại Serie A mùa 2023 - 2024 là Lukaku cũng được thi đấu từ đầu. Ngoài ra, Paredes - một cựu cầu thủ của Juventus cũng nhận được nhiều sự chú ý ở lần trở lại sân Allianz.

Juventus có đến 6 cầu thủ không thể ra sân vì chấn thương và treo giò. Tiền đạo được kỳ vọng nhất là Federico Chiesa cũng không đạt 100% và phải ngồi dự bị. HLV Max Allegri đã bất ngờ tin tưởng vào ngôi sao “tuổi teen” - Kenan Yildiz và cầu thủ không có phong độ cao là Dusan Vlahovic trên hàng công.

Sự cơ động của Dybala và Lukaku giúp AS Roma chơi áp đảo Juventus. Họ cầm bóng nhiều hơn đội chủ nhà và cũng tung ra đến 11 cú sút về phía khung thành của Wojciech Szczesny. Dù vậy, các chân sút của AS Roma tỏ ra thiếu hiệu quả khi chỉ 2 lần trong số đó bóng đi trúng đích và đều bị thủ thành người Ba Lan cản phá.

Juventus chủ động nhường thế trận cho AS Roma nhưng cũng không ít lần đặt khung thành của đội khách vào tình thế “báo động”. Đầu hiệp 2, Adrien Rabiot đã trừng phạt sự thiếu tập trung của hàng phòng ngự AS Roma bằng cú sút ở cự ly gần sau đường chuyền đẹp mắt của Dusan Vlahovic.

Kết quả 1-0 cũng được “Lão bà” giữ hết trận và các học trò của HLV Max Allegri đã ăn mừng đầy cảm xúc. Juventus hiện có 43 điểm và chỉ còn kém đội dẫn đầu là Inter Milan 2 điểm. Trong khi đó, AS Roma đã trở lại mặt đất khi đây đã là trận thua trận thứ 2 trong 3 trận gần nhất. Các học trò của HLV Mourinho chỉ có 28 điểm, rơi xuống thứ 7 và kém đội xếp thứ 4 là Fiorentina 5 điểm.

Adrien Rabiot (trái) giúp Juventus có 3 điểm cảm xúc trước AS Roma REUTERS

Chia sẻ với kênh DAZN, HLV Mourinho khẳng định AS Roma mới là những người đã chơi tốt hơn ở trận này và xứng đáng có 3 điểm. “Người đặc biệt” chia sẻ: “Thật đáng thất vọng khi bước vào giờ nghỉ với tỷ số 0-0. AS Roma đã chơi hoàn toàn áp đảo trong hiệp 1. Chúng tôi có 3, 4 tình huống có thể ghi bàn nhưng không thể tận dụng được.

Công bằng mà nói, AS Roma xứng đáng có 3 điểm ở trận này. AS Roma quá thiếu may mắn trước Juventus - đội chỉ phòng ngự nhưng có 3 điểm. Dù rất hài lòng với cách AS Roma thể hiện nhưng giờ đây chúng tôi phải nhìn nhận thực tế rằng đội bóng quá thiếu chất lượng trong tấn công. Các cầu thủ cần trở lại mặt đất, làm việc chăm chỉ để có kết quả tốt hơn”.

HLV Mourinho không chấp nhận trận thua trước Juventus REUTERS

Ở trận đấu đáng chú ý khác, AC Milan cũng có chiến thắng sít sao 1-0 trước Sassuolo. Christian Pulisic là cầu thủ đã mang về 3 điểm cho đội chủ sân San Siro với pha lập công ở phút 59. Chiến thắng trước Sassuolo giúp AC Milan có 36 điểm và giữ vững vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng.