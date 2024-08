Juventus rồi cả FIFA đăng video nhạc Việt Nam: Khán giả ‘nghi ngờ’, TikTok lập tức lên tiếng

Juventus thích Sơn Tùng M-TP?

Từ Juventus, West Ham đến FIFA World Cup,… tài khoản TikTok của các đội bóng và tổ chức thể thao nổi tiếng nhiều lần xuất hiện các đoạn video sử dụng ca khúc Việt Nam làm nhạc nền cùng các dòng chú thích cũng bằng tiếng Việt.

Như CLB Juventus dùng nhạc nền ca khúc "Đừng làm trái tim anh đau" của ca sĩ Sơn Tùng M-TP. CLB West Ham với ca khúc "This way" của ca sĩ Cara, hay FIFA World Cup với ca khúc "Cánh hoa vụt mất" do ca sĩ Trương Thế Vinh thể hiện.

Bên dưới các video, không ít người dùng tỏ sự phấn khích: "nhạc Việt vươn tầm thế giới rồi"; số khác lại có chung thắc mắc "quản trị kênh là người Việt Nam hả?".

Lướt TikTok cứ ngỡ đó đều là video đăng tải trên các tài khoản do người hâm mộ tại Việt Nam tạo, nhưng không, tất cả đều là tick xanh chính chủ.

Ca khúc "Đừng làm trái tim anh đau" của ca sĩ Sơn Tùng M-TP được dùng làm nhạc nền cho video trên tài khoản TikTok của đội tuyển Juventus CHỤP MÀN HÌNH

Trước đó, các ca khúc như "Tình bạn diệu kỳ", "Body Shaming" hay "See tình" cũng không ít lần xuất hiện trên video của các CLB bóng đá nước ngoài.

Nhiều người dùng ở Việt Nam lầm tưởng rằng các video này được đăng theo dạng thông thường cho khán giả toàn cầu đều có thể tiếp cận được nhưng thực tế không phải như vậy. Có thể dễ dàng nhận thấy trong phần bình luận của các video này, chủ yếu là phản hồi từ người dùng Việt Nam, có rất ít bình luận từ người dùng quốc tế.

Thực tế đây chỉ là một tính năng của TikTok giúp video tiếp cận được nhiều người dùng hơn. Đại diện TikTok Việt Nam cho biết đây là tính năng tùy chỉnh theo vùng địa lý, được áp dụng cho các tài khoản doanh nghiệp. Nghĩa là với những video sử dụng tính năng này thì chỉ có khán giả ở quốc gia/vùng lãnh thổ được chọn mới có thể nhìn thấy và tiếp cận video đó.

'Anh trai đạp ngàn chông gai' lọt mắt xanh Facebook

Việc đăng tải video với các phiên bản như vậy nhằm giúp các nội dung trên nền tảng này có góc tiếp cận gần gũi, thân thiện hơn với văn hoá, sở thích của người hâm mộ từng quốc gia/vùng lãnh thổ; qua đó có thể thu hút được nhiều người ủng hộ đội bóng hơn.

CLB bóng đá nước ngoài bắt trend nhạc Việt: 'Em không là duy nhất'

Tính năng này cũng được Facebook áp dụng, như cách mà FIFA World Cup gọi đội tuyển Argentina là những "anh trai vượt ngàn chông gai" trước đó không lâu.

Facebook FIFA đăng tải hình ảnh với chú thích tiếng Việt

Nền tảng này tận dụng các tiêu chí về nhân khẩu học, vị trí và sở thích của người dùng để nhắm đối tượng người dùng. Khi nhắm trúng mục tiêu, Facebook sẽ phân phối nội dung đến những nhóm đối tượng người dùng phù hợp với các tiêu chí này.