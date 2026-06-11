JW Marriott giới thiệu Garden Party, trải nghiệm tiệc vườn tôn vinh kết nối ý nghĩa

Mỗi Garden Party của JW Marriott đều tôn vinh vẻ đẹp của thiên nhiên, nguyên liệu tươi mới và những loại thảo mộc đặc trưng tại từng điểm đến

Hiện có mặt tại bốn khách sạn và khu nghỉ dưỡng JW Marriott tại Việt Nam gồm Hà Nội, TP.HCM, Cam Ranh và Phú Quốc, Garden Party lấy JW Garden làm nguồn cảm hứng để tạo nên không gian gặp gỡ nơi thiên nhiên, ẩm thực và những cuộc trò chuyện chân thành cùng hòa quyện. Tâm điểm trải nghiệm là bàn tiệc dài được chăm chút đến từng chi tiết, từ thực đơn trên giấy hạt giống, thẻ tên viết tay đến nghi thức nâng ly tri ân, mang đến cảm giác kết nối và hiện diện trọn vẹn trong từng khoảnh khắc.

Thực đơn được các đầu bếp JW Marriott xây dựng theo tinh thần "mùa nào thức nấy", tôn vinh nông sản địa phương, thảo mộc vùng miền cùng những yếu tố bền vững và sáng tạo. Mỗi điểm đến mang đến một phiên bản Garden Party riêng.

Tại JW Marriott Hotel Hanoi, trải nghiệm nổi bật với thực đơn bốn món lấy cảm hứng từ JW Lakeside Gardens cùng một giờ phục vụ đồ uống và không gian âm nhạc sống động. Tại JW Marriott Cam Ranh Bay Resort & Spa, khách mời thưởng thức thực đơn từ năm đến bảy món theo tinh thần từ vườn đến bàn tiệc, kết hợp workshop vẽ gốm và quà lưu niệm cá nhân hóa. JW Marriott Hotel & Suites Saigon mang đến hành trình ẩm thực sáu món cùng hoạt động thu hoạch thảo mộc và trải nghiệm thủ công sáng tạo. Trong khi đó, JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort & Spa giới thiệu không gian tiệc riêng tư dành cho nhóm 15 - 30 khách, phù hợp cho sự kiện doanh nghiệp và các dịp đặc biệt.

Garden Party hiện nhận đặt tiệc đến hết ngày 31.12.2026.