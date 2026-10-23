K-Content Expo 2026 mang sắc màu giải trí Hàn Quốc đến TP.HCM

Diễn ra từ ngày 20 - 22.10 tại GEM Center (TP.HCM), 2026 Vietnam K-Content Expo mang đến không gian trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc với nhiều chương trình giải trí và hoạt động tương tác dành cho khách tham quan.

Nổi bật là K-Makeover Show vào ngày 20 và 21.10 (từ 13 giờ đến 14 giờ 30), với sự tham gia của chuyên gia trang điểm Hàn Quốc và influencer Việt Nam. Chương trình tái hiện phong cách làm đẹp của các thần tượng K-pop thông qua những màn biến hóa trực tiếp. Tiếp nối là K-pop Cover Dance và Random Play Dance (14 giờ 30 đến 16 giờ), tạo không gian giao lưu cùng cộng đồng người hâm mộ.

Bên cạnh đó, sự kiện phối hợp với Lễ hội cấp phép nhân vật Hàn Quốc – Việt Nam 2026, giới thiệu các gian hàng hoạt hình, nhân vật và tổ chức chương trình phụ trợ xuyên suốt ba ngày.

Thông qua các hoạt động trải nghiệm, phản ứng thực tế của công chúng Việt Nam được kỳ vọng giúp doanh nghiệp và nhà mua hàng đánh giá sức hấp dẫn thương mại, tiềm năng phát triển của K-Content tại thị trường địa phương.

Sự kiện do Cơ quan Nội dung Sáng tạo Hàn Quốc (KOCCA) tổ chức.

Chi tiết tại website: https://kcontentexpo.com/