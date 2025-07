K-Home Apartment: Căn hộ xanh chuẩn Singapore chiều lòng đa thế hệ

Hàng trăm khách hàng trải nghiệm căn hộ mẫu K-Home Apartment và tham quan thực tế dự án mỗi tuần

Mỗi thế hệ một "khẩu vị"

Khi lựa chọn nơi an cư lạc nghiệp, mỗi thế hệ lại có những ưu tiên khác nhau. Người trẻ độc thân tìm kiếm không gian sống tối ưu với diện tích vừa đủ, gia đình trẻ cần sự tiện nghi và riêng tư, trong khi các gia đình đa thế hệ ưu tiên không gian rộng rãi, thuận tiện sinh hoạt. Đáp ứng những nhu cầu đa dạng đó, K-Home Apartment mang đến ba dòng sản phẩm: căn studio, căn 1 phòng ngủ+ và căn 2 phòng ngủ với diện tích từ 35-73m², được thiết kế bởi Surbana Jurong - đơn vị có kinh nghiệm triển khai hơn 1 triệu căn nhà ở xã hội tại Singapore.

Các căn hộ K-Home Apartment được thiết kế xanh chuẩn Singapore, tối ưu công năng và ưu tiên kết nối với thiên nhiên. 100% căn hộ sở hữu ban công và hệ cửa kính lớn, đón gió và ánh sáng tự nhiên, đồng thời mở ra tầm nhìn bao quát ra xung quanh. Đặc biệt, K-Home Apatment được xây dựng theo tiêu chuẩn công trình xanh EDGE, giúp tiết kiệm 20% chi phí điện, nước và giảm tối thiểu 20% hàm lượng carbon trong vật liệu.

Tại K-Home Apartment, khách hàng trẻ thường tìm kiếm không gian sống năng động với diện tích vừa phải, tối ưu về mặt tài chính. Với họ, một căn studio rộng 35,16m² có thiết kế mở, kết nối liền mạch giữa khu vực ngủ, bếp, phòng khách và ban công, chính là lựa chọn lý tưởng để bắt đầu hành trình tự lập của người trẻ độc thân hay cặp đôi trẻ cùng nhau dựng xây tổ ấm mới.

Căn studio là lựa chọn ưu tiên của nhiều khách hàng trẻ khi tìm kiếm ngôi nhà đầu tiên

Các gia đình mới cưới thường ưa chuộng căn 1 phòng ngủ + diện tích 46,69m². Thiết kế tách biệt giữa khu sinh hoạt chung và khu vực riêng tư, cùng khả năng mở rộng thêm góc làm việc, phòng nhỏ cho trẻ hoặc khu vực nghỉ ngơi cho người thân khi ghé thăm.

Với những gia đình có con trẻ hoặc gia đình đa thế hệ, căn 2 phòng ngủ, 2 WC diện tích 69,7-72,49m² là lựa chọn ưu tiên. Không gian căn 2 phòng ngủ được tính toán kỹ lưỡng để mỗi thành viên đều có thể tận hưởng những khoảnh khắc riêng tư nhưng vẫn đảm bảo sự gắn kết. Đặc biệt, căn hộ này sở hữu ban công và logia tách biệt, gia tăng trải nghiệm cho gia đình.

Các căn hộ đều được thiết kế tối ưu diện tích, tăng cường đón ánh sáng và gió tự nhiên

Không dừng lại ở việc tối ưu hóa công năng sử dụng, K-Home Apartment còn được đầu tư chỉn chu trong từng chi tiết bàn giao. Từ hệ cửa, gạch, thiết bị vệ sinh, tủ bếp, giường, bàn ghế… đều được chọn lựa từ những thương hiệu uy tín như An Cường, Hảo Cảnh, Poli-FSL, Varmora Granito…

Quy hoạch vì con người, vì cộng đồng, vì tương lai

Tọa lạc ngay vị trí "trái tim" của K-Home New City - đô thị nhà ở xã hội chuẩn Singapore đầu tiên tại Việt Nam - K-Home Apartment thừa hưởng trọn vẹn giá trị của một đô thị được quy hoạch dựa trên triết lý phát triển gắn liền với con người, cộng đồng.

Thực tế, K-Home New City được chủ đầu tư ưu tiên kiến tạo không gian xanh và hệ tiện ích phục vụ nhu cầu sống của cư dân - mô hình đã làm nên thành công của nhiều khu đô thị nổi tiếng tại Singapore như Punggol, Sengkang hay Bukit Panjang. Nổi bật đó là hơn 7,1 ha mảng xanh với hệ thống 10 công viên chủ đề giống như "lá phổi" của đô thị, nơi cư dân có thể thảnh thơi dạo bộ, thư giãn hoặc gặp gỡ hàng xóm láng giềng.

Không gian xanh mát kết nối cộng đồng tại K-Home Apartment

Một lý do khác giúp K-Home Apartment được đông đảo khách hàng lựa chọn chính là khả năng đáp ứng trọn vẹn nhu cầu của mọi thế hệ với ba lớp tiện ích. Lớp đầu tiên là tiện ích khu căn hộ với trường mầm non, khu vui chơi trẻ em, công viên, trung tâm văn hóa - y tế,... Lớp thứ hai là 35 tiện ích "All in One" của đô thị K-Home New City với 10 công viên, 4 hồ bơi, trường liên cấp chuẩn quốc tế Elite School, tổ hợp thể thao ngoài trời gồm sân pickleball, sân tennis, sân bóng đá, clubhouse, vườn thiền, khu BBQ,... Lớp cuối cùng là tiện ích trung tâm thành phố mới Bình Dương với tòa tháp đôi trung tâm hành chính, công viên 75ha, Trường quốc tế Miền Đông, AEON Mall, WTC Gateway kết hợp depot metro số 1 Thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên - Bến Thành,...

Đặc biệt, K-Home Apartment sở hữu vị trí chiến lược ngay vùng phát triển năng động của khu vực Đông Bắc TP.HCM, nơi hệ thống hạ tầng trọng điểm đang phát triển mạnh mẽ như Vành đai 3, Vành đai 4, metro thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên, cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành, quốc lộ 13, đại lộ Mỹ Phước - Tân Vạn… Nhờ sự cộng hưởng từ vị trí, hệ tiện ích "All in One" và thiết kế, K-Home Apartment đã nhanh chóng được đón nhận, trở thành lựa chọn ưu tiên của nhiều khách hàng.

Để tìm hiểu thêm về căn hộ K-Home Apartment, vui lòng liên hệ: Sales Gallery: Đường Lê Lai, phường Bình Dương, TP.HCM

Hotline: 0988 12 12 12 - 1900 633 968

Website: www.k-homenewcity.vn