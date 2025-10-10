K-Home New City ‘cháy hàng’: tín hiệu tích cực từ mô hình NOXH chuẩn quốc tế!

Hơn 2.200 khách hàng tham dự lễ giới thiệu đô thị nhà ở xã hội chuẩn Singapore tiên phong tại Việt Nam vào tháng 4.2025

Bắt đúng mạch thị trường

K-Home New City chính thức giới thiệu các phân khu thấp tầng ra thị trường vào ngày 13.4.2025 với sự tham dự của hơn 2.200 khách hàng. Bắt đúng mạch thị trường, chỉ sau 5 ngày công bố, dự án ghi nhận 500 lượt đặt chỗ ưu tiên cho các sản phẩm nhà phố, một con số hiếm thấy trong phân khúc nhà ở xã hội. Theo dữ liệu từ Kim Oanh Land, trong ba tháng đầu sau khi công bố, hơn 1.400 sản phẩm thấp tầng đã được khách hàng "chọn mặt gửi vàng".

Tiếp nối sự thành công của phân khu thấp tầng, lễ giới thiệu khu căn hộ K-Home Apartment cũng đã thu hút hơn 2.000 khách hàng tham dự

Song song đó, khu căn hộ K-Home Apartment gồm ba tòa tháp cao 19 tầng cũng nhanh chóng ghi nhận sức hút mãnh liệt. Trong đợt 1 công bố, đã có khoảng 869 căn hộ tìm được chủ nhân. Với mức giá chỉ từ 709 triệu đồng/căn (bàn giao đầy đủ nội thất), hỗ trợ vay lãi suất ưu đãi 5,9%/năm, K-Home Apartment đã mở ra cơ hội sở hữu nhà cho nhiều gia đình trẻ và người lao động.

Lễ giới thiệu tòa Mai Vàng (thuộc K-Home Apartment) cũng đã thu hút hơn 800 khách hàng tham dự, đem về kết quả 468 khách hàng đăng ký dịch vụ thành công

Hấp lực của K-Home Apartment sau đó vẫn tiếp tục được duy trì và hiện nay toàn bộ sản phẩm căn hộ đều đã tìm được chủ nhân.

Chiến lược phát triển bền vững của Kim Oanh Land

Theo bà Đặng Thị Kim Oanh, Tổng giám đốc Kim Oanh Land, K-Home New City là khởi đầu cho chuỗi đô thị nhà ở xã hội chuẩn Singapore mà công ty triển khai trong giai đoạn 2025–2028 với tổng cộng 40.000 sản phẩm. Các dự án này đều tập trung tại các đô thị lớn, nhu cầu nhà ở rất cao như TPHCM, Đồng Nai và thành phố Huế…

Phối cảnh của dự án K-Home New City – Dự án do Surbana Jurong (Singapore) tư vấn thiết kế theo tiêu chuẩn công trình xanh EDGE

"Trước khi quyết định phát triển chuỗi nhà ở xã hội theo chuẩn Singapore, Kim Oanh Land đã nghiên cứu nhiều mô hình tại các quốc gia phát triển như Nhật, Hàn Quốc, Úc…để rút tỉa kinh nghiệm. Mục tiêu của chúng tôi không dừng ở việc cung cấp sản phẩm có giá hợp lý, mà còn hướng đến xây dựng chuẩn sống mới cho người lao động Việt Nam, nơi an cư không đồng nghĩa với thỏa hiệp về chất lượng", bà Kim Oanh chia sẻ.

Giới chuyên gia đánh giá, mô hình mà Kim Oanh Land đang theo đuổi cho thấy sự chuyển hướng của thị trường nhà ở xã hội từ "hỗ trợ" sang "nâng chuẩn", đáp ứng cả tiêu chí kinh tế, tiện ích và môi trường sống. Từ sự phản hồi tích cực từ thị trường, K-Home New City được xem là tín hiệu đáng mừng cho nỗ lực của các doanh nghiệp tham gia Chương trình phát triển 1 triệu căn nhà ở xã hội đến năm 2030 của Chính phủ đề ra.

Hồ bơi của dự án được đầu tư chuẩn chỉnh, không kém gì dự án nhà ở thương mại

Hướng đi mới cho doanh nghiệp bất động sản

Thành công của K-Home New City đã góp phần thay đổi cách nhìn về nhà ở xã hội, chứng minh rằng sản phẩm trong phân khúc này hoàn toàn có thể được phát triển theo chuẩn quốc tế, vừa đảm bảo giá trị sử dụng và nâng tầm chất lượng sống.

Tính đến nay, K-Home New City đã đạt tỷ lệ hấp thụ gần như 100% sản phẩm, thậm chí các tòa căn hộ ghi nhận tình trạng "cháy hàng" ngay sau khi công bố. Thế nhưng hiện tại vẫn còn lượng lớn khách hàng quan tâm tìm kiếm sản phẩm.

Tiến độ thi công đang được các nhà thầu đẩy mạnh với hơn 416 căn nhà phố Bằng Lăng dự kiến sẽ bàn giao cuối năm nay, các phân khu khác cũng được thi công đồng loạt

Giới phân tích nhận định, thành công của K-Home New City không chỉ khẳng định năng lực phát triển dự án của Kim Oanh Land mà còn mở ra hướng đi mới cho phân khúc nhà ở xã hội - lĩnh vực được kỳ vọng sẽ trở thành động lực tăng trưởng bền vững của thị trường bất động sản Việt Nam trong giai đoạn sắp tới.

Khách hàng Nguyễn Minh Trường: "Hai vợ chồng tôi lên Bình Dương (cũ) làm hơn 10 năm rồi, nhưng trước giờ chỉ ở trọ. Giờ thay vì đóng vài triệu mỗi tháng, tôi thêm chút vốn là có thể sở hữu căn nhà của riêng mình. Tôi vui lắm, vì cuối cùng gia đình cũng có chỗ ở ổn định, không phải lo chuyển trọ mỗi năm nữa. Mức trả góp nhẹ tương đương tiền thuê nhà giúp vợ chồng tôi yên tâm hơn rất nhiều".



Khách hàng Vũ Hoàng Nam: "Tôi đã đi xem nhiều dự án nhưng K-Home New City có chính sách tốt nhất, nhân viên tư vấn nhiệt tình và hỗ trợ rất chu đáo. Tôi thấy an tâm vì mọi thứ đều rõ ràng, từ giấy tờ đến tiến độ thi công".

Khách hàng Nguyễn Thị Minh Quý: "Tôi chọn K-Home New City vì không gian xanh, nhiều tiện ích và vị trí ngay trung tâm thành phố mới Bình Dương. Đây là nơi phù hợp để ổn định an cư lâu dài. Tôi thích môi trường yên bình, sáng mở cửa là thấy cây xanh, chiều về có chỗ cho con vui chơi. Cuộc sống vậy là đủ – vừa tiện làm việc, vừa có không gian để nghỉ ngơi, tận hưởng".

Khách hàng Kelly: "Tôi xem qua nhiều dự án nhưng K-Home Apartment khiến tôi ấn tượng nhất. Dự án vừa phù hợp tài chính, vừa có môi trường sống xanh như khu nghỉ dưỡng. Ngoài ra, nhờ gần khu công nghiệp, có nhiều chuyên gia đến đây làm việc, ở đây rất tiện cho con cái tôi phát triển trong môi trường quốc tế".



