K-Home New City: Lời giải cho dự án nhà ở xã hội chất lượng cao

Những rào cản ngăn cách giấc mơ an cư

Anh Minh Trung, một nhân viên kỹ thuật làm việc tại Bình Dương, đã hai lần nộp hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội (NOXH) nhưng đều không thành công. Lần đầu, hồ sơ của anh bị loại do chưa đủ điều kiện; lần sau, gia đình anh lại loay hoay trong việc chứng minh thu nhập vì vợ anh là lao động tự do.

"Cả hai vợ chồng dè sẻn mọi khoản chi tiêu chỉ mong có một ngôi nhà để an cư lạc nghiệp. Nhưng giá nhà hiện nay quá cao, chỉ còn trông chờ vào các dự án NOXH nhưng tiếc là thị trường quá ít nguồn cung và thủ tục mua cũng còn không ít bất cập", anh Trung chia sẻ.

Không chỉ riêng anh Trung, hàng trăm nghìn lao động tại các đô thị lớn cũng đang gặp tình cảnh tương tự khi muốn mua các dự án NOXH. Nhiều gia đình dốc hết vốn liếng dành dụm, vay mượn thêm để mua nhà nhưng giấc mơ an cư vẫn xa tầm tay với. Họ bị mắc kẹt giữa hai lựa chọn: NOXH giá mềm nhưng khó tiếp cận và chất lượng hạn chế, hoặc nhà ở thương mại đầy đủ tiện ích nhưng giá cao, vượt xa khả năng chi trả.

Với tổng mức thu nhập 25 triệu đồng/tháng, chị Như Ngọc (32 tuổi, nhân viên tài chính) cũng đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm nhà ở tại Bình Dương. Chị cho biết NOXH hiện nay phần lớn chỉ đáp ứng nhu cầu ở cơ bản. Trong khi đó, nhiều gia đình rất cần một không gian đủ tiện nghi cho con cái phát triển, người lớn tuổi thì được nghỉ ngơi yên tĩnh. "Nếu có một dự án NOXH chất lượng, đầy đủ tiện ích như nhà thương mại, chắc chắn chúng tôi sẽ cố gắng sở hữu bằng mọi cách", chị nói.

Phối cảnh dự kiến K-Home New City – đô thị nhà ở xã hội chuẩn Singapore tại thành phố mới Bình Dương – đang thu hút nhiều khách hàng quan tâm

Thực tế, nhiều dự án NOXH hiện nay được phát triển ở những vị trí không mấy thuận tiện về giao thông, ít tiện ích nội khu khiến cư dân phải di chuyển rất xa để sử dụng các dịch vụ cơ bản. Lý giải vấn đề này, nhiều chuyên gia cho rằng, nhiều dự án NOXH bị giới hạn bởi quỹ đất và nguồn vốn đầu tư, việc cân đối lợi nhuận, dẫn đến tình trạng thiếu không gian xanh, tiện ích nội khu chỉ ở mức tối thiểu.

Bài học từ Singapore cho thấy, để giải quyết vấn đề nhà ở cho người dân, chính phủ cần có chính sách hỗ trợ mạnh mẽ, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp tư nhân tham gia phát triển NOXH với tiêu chuẩn cao hơn. Đây cũng là hướng đi mà Kim Oanh Land (thành viên Kim Oanh Group) đang theo đuổi với các chuỗi dự án NOXH chất lượng cao, tiệm cận tiêu chuẩn quốc tế.

Mô hình NOXH chuẩn Singapore của Kim Oanh Land

Thấu hiểu khát khao của người lao động về một ngôi nhà hiện đại và tiện nghi, Kim Oanh Land đã chuyển đổi 26,69ha diện tích đất thương mại tại trung tâm thành phố mới Bình Dương để phát triển thành dự án NOXH K-Home New City. Đây cũng là đô thị nhà ở xã hội chuẩn Singapore tiên phong tại Việt Nam.

K-Home New City là dự án tiên phong cho mô hình NOXH chuẩn Singapore của Kim Oanh Land

Với sự tư vấn của Surbana Jurong - tập đoàn đã xây dựng hơn 80% số lượng nhà ở xã hội tại Singapore, K-Home New City được quy hoạch với kiến trúc hiện đại, không gian xanh bao phủ hơn 7,1ha, tạo môi trường sống trong lành ngay lõi trung tâm thành phố mới Bình Dương. Đồng thời dự án còn được phát triển theo tiêu chuẩn công trình xanh EDGE, giúp tiết kiệm 20% lượng điện, nước, ưu tiên chọn lọc nguyên vật liệu thân thiện với môi trường, giảm phát thải khí, đảm bảo cho sự phát triển bền vững. Ngay cả mẫu nhà cũng được chủ đầu tư dày công nghiên cứu thiết kế mang đến thông thoáng, tăng diện tích tiếp xúc thiên nhiên và tối ưu tiện ích sử dụng.

K-Home New City là dự án nhà ở xã hội được phát triển theo tiêu chuẩn công trình xanh EDGE tiên phong tại Bình Dương

Điểm nhấn nổi bật là K-Home New City sở hữu hệ thống 35 tiện ích, từ 10 công viên xanh, hồ bơi, trường mầm non, trường liên cấp chuẩn quốc tế Elite School, sân pickleball, clubhouse, phố thương mại - ẩm thực, khu vui chơi trẻ em, trung tâm y tế - văn hóa, vườn cây hữu cơ... Tất cả đáp ứng toàn diện nhu cầu cuộc sống của cư dân mà không cần phải di chuyển đâu xa.

K-Home New City được đầu tư chuẩn chỉnh theo chuẩn Singapore nhưng có giá vô cùng hợp lý, chỉ từ 789 triệu đồng/căn hộ và 2,160 tỉ đồng/căn nhà phố (bàn giao đầy đủ nội thất). Đặc biệt, chỉ với 160 triệu đồng, khách hàng có thể sở hữu ngay căn hộ hoàn thiện nội thất, phần còn lại được hỗ trợ trả góp linh hoạt với lãi suất ưu đãi chỉ 6,1%/năm trong 10 năm. Với mức giá hấp dẫn này, K-Home New City được xem là lời giải cho bài toán an cư lạc nghiệp, nâng tầm chất lượng cuộc sống của người dân tại Bình Dương. Minh chứng là chỉ sau vài tuần công bố, dự án đã ghi nhận tổng cộng hơn 1.000 đặt chỗ ưu tiên, một con số ấn tượng trong bối cảnh thị trường hiện nay.