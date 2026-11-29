Ngày 11.12, nhóm nhạc nam Cortis của Hàn Quốc dự kiến phát hành bộ sách ảnh Smelling Like a Teen, ghi lại chặng đường trước khi năm thành viên chính thức bước chân vào K-pop.

Theo The Korea Herald, cuốn sách dày 568 trang này tập hợp loạt hình ảnh chưa từng công bố của nhóm trong giai đoạn 2023 - 2025. Đây là dịp để người hâm mộ nhìn lại hành trình trưởng thành của năm chàng trai, từ những năm tháng tuổi thiếu niên cho đến khi trở thành ca sĩ chuyên nghiệp.

Thư, hình ảnh và những kỷ vật của người hâm mộ BTS từ khắp thế giới được trưng bày tại Cafe Hyuga ở Seoul (Hàn Quốc) Ảnh: AP

Trong thời đại mà hình ảnh, video về người nổi tiếng xuất hiện miễn phí mỗi ngày trên mạng xã hội, việc tung ra một cuốn sách ảnh dày hàng trăm trang cho thấy cách làm kinh tế đáng chú ý của K-pop: biến ký ức thành món hàng.

Khi quá khứ thành tài sản sinh ra tiền

Theo thông báo trên nền tảng Weverse, hình ảnh trong Smelling Like a Teen được sắp xếp theo từng chặng: từ lúc các thành viên mới làm quen năm 2023, những trải nghiệm âm nhạc tại Hàn Quốc và Mỹ năm 2024, cho đến quá trình chuẩn bị ra mắt năm 2025.

Ngoài sách ảnh chính, bộ sản phẩm còn kèm một cuốn sổ dán hình dày 32 trang. Những bản in đợt đầu được tặng thêm một bức ảnh riêng của từng thành viên thời chưa ra mắt, theo thông tin từ Weverse.

Trên cửa hàng trực tuyến Weverse Shop, bộ sách được niêm yết giá 70,11 USD (khoảng 1,78 triệu đồng), chưa tính thuế. Nếu mua kèm bộ lịch ảnh năm 2027 của Cortis, người mua phải trả 98,01 USD (khoảng 2,49 triệu đồng).

Điểm đáng chú ý là những hình ảnh chụp từ thời nghệ sĩ chưa có tên tuổi nay lại trở thành một sản phẩm độc lập, không cần gắn với dịp phát hành đĩa nhạc hay ca khúc mới. Quá trình tập luyện chuẩn bị ra mắt vốn chỉ là chuyện hậu trường, nhưng khi nghệ sĩ đã có lượng người hâm mộ nhất định, tất cả đều có thể quy ra giá trị kinh tế.

Với khán giả, sức hút của những cuốn sách này nằm ở việc được thấy thần tượng trong giai đoạn họ chưa từng biết tới. Những tấm ảnh đời thường, lúc miệt mài tập luyện hay câu chuyện tình bạn giữa các thành viên giúp hình ảnh nghệ sĩ trở nên gần gũi hơn, khác với vẻ hào nhoáng trên sân khấu.

Theo trang tin OSEN, nhóm Cortis còn mở một cửa hàng bán đồ lưu niệm ngắn ngày ngay tại trụ sở tập đoàn Hybe ở Seoul từ ngày 1 - 6.12, nhân kỷ niệm một năm thành lập cộng đồng người hâm mộ chính thức. Sách ảnh, lịch bàn và các sự kiện gặp gỡ trực tiếp được tổ chức nối tiếp nhau, giữ chân khán giả ngay cả khi nhóm chưa ra nhạc mới.

Vì sao người hâm mộ K-pop vẫn thích mua đồ lưu niệm?

Sự bùng nổ của các ứng dụng nghe nhạc trực tuyến từng khiến nhiều người nghi ngờ về tương lai của đĩa nhạc hay ấn phẩm truyền thống. Thực tế lại cho thấy nhu cầu sở hữu những món đồ cầm nắm được vẫn rất lớn.

Những hình ảnh của BTS được trưng bày tại nhà hàng Yoojung Sikdang ở Seoul, nơi các thành viên thường xuyên lui tới khi còn là thực tập sinh Ảnh: AP

Theo báo cáo thị trường âm nhạc toàn cầu năm 2026 của Liên đoàn Công nghiệp ghi âm quốc tế (IFPI), tổng doanh thu nhạc ghi âm thế giới năm 2025 đạt 31,7 tỉ USD (khoảng 805.000 tỉ đồng), tăng 6,4% so với năm trước. Trong khi nghe nhạc trực tuyến trả phí chiếm 52,4% doanh thu, các định dạng vật lý cũng tăng trưởng 8%, đạt 5,3 tỉ USD (khoảng 134.600 tỉ đồng). Riêng doanh thu đĩa than tăng 13,7% và đĩa CD tăng 3,7%, theo số liệu của IFPI.

Tại Hàn Quốc, thói quen sưu tầm của người hâm mộ từng được Cơ quan Bảo vệ người tiêu dùng Hàn Quốc (KCA) chỉ ra trong một nghiên cứu công bố năm 2023. Khảo sát của KCA cho thấy 52,7% người tham gia cộng đồng người hâm mộ K-pop từng mua đĩa nhạc chỉ để sưu tầm các món quà đi kèm. Kiểm tra 50 loại album K-pop trên thị trường, KCA nhận thấy phần lớn đều bỏ kèm thẻ ảnh ngẫu nhiên bên trong.

Một chiếc đĩa CD vì thế không còn được mua về chỉ để nghe. Giá trị của một cuốn sách ảnh cũng không nằm ở việc nó có bao nhiêu trang. Người mua có thể cất giữ, trưng bày, trao đổi hoặc bổ sung vào bộ sưu tập cá nhân. Việc sở hữu những món đồ này là cách để khán giả thể hiện sự gắn bó với nghệ sĩ và hòa nhập vào cộng đồng chung sở thích. Một tấm ảnh trên mạng xã hội dễ dàng trôi đi giữa hàng trăm tin tức mới, nhưng một cuốn sách đặt trên kệ lại thành dấu mốc kỷ niệm của người hâm mộ.

Để kích thích người mua xuống tiền nhanh hơn, các công ty thường giới hạn số lượng hoặc chia nhỏ quyền lợi theo từng đợt. Theo thông báo của Weverse Global, khách đặt mua sớm sách ảnh của Cortis sẽ có quà tặng riêng, còn người mua trọn bộ sách và lịch được nhận thêm vật phẩm khác. Sang đợt đặt hàng thứ hai, thời gian giao hàng lùi đến ngày 27.1.2027 và bức ảnh tặng kèm của đợt in đầu sẽ không còn nữa, Weverse Global nêu rõ.

Tuy nhiên, việc đánh trúng tâm lý thích sưu tầm cũng kéo theo những lo ngại về quyền lợi người mua và rác thải môi trường. Trong báo cáo năm 2023, KCA từng cảnh báo tình trạng nhiều người hâm mộ mua hàng loạt đĩa nhạc giống hệt nhau chỉ để tìm cho được tấm thẻ ảnh mình thích, gây lãng phí lớn. Câu chuyện của Cortis cho thấy nguồn thu từ một nghệ sĩ K-pop ngày nay đã vượt xa những bản thu âm hay đêm diễn. Từ những ngày chưa nổi tiếng đến quá trình trưởng thành, mọi tư liệu đều có thể đóng gói thành hàng hóa đẻ ra tiền.