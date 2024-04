Kafi: Vận động cùng thị trường với ưu đãi lãi suất margin 7%, miễn phí giao dịch

Đầu năm 2024, Kafi vinh dự nhận liên tiếp 2 giải thưởng uy tín là Most Innovative Platform for Securities Trading - Viet Nam 2023 (Nền tảng giao dịch chứng khoán đổi mới nhất năm 2023 tại Việt Nam) do tạp chí Global Business Outlook trao tặng và Best Fixed Income do tạp chí quốc tế Global Brand Magazine (Vương Quốc Anh) trao tặng trong khuôn khổ giải thưởng Global Brand Awards.

Đây vừa là động lực phát triển, vừa là minh chứng cho năng lực nội tại của đội ngũ nhân sự và nền tảng công nghệ tại Kafi khi sẵn sàng đáp ứng sự phát triển của thị trường chứng khoán và nhu cầu đầu tư ngày càng đa dạng của khách hàng.