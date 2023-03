Kai (EXO) càn quét bảng xếp hạng iTunes toàn cầu

Kai một lần nữa chứng tỏ sự nổi tiếng toàn cầu của mình bằng mini album mới phát hành Allkpop

Cụ thể, album Rover đạt vị trí số một trên bảng xếp hạng iTunes ở 45 quốc gia, bao gồm Argentina, Brazil, Chile, Hồng Kông, Ấn Độ, Indonesia, Philippines, Singapore, Đài Loan, Thái Lan…

Theo SM Entertainment, mini album thứ ba không chỉ đứng đầu các bảng xếp hạng âm nhạc trong nước như Hanteo Chart và Circle Retail Album Chart mà còn đứng đầu trên bảng xếp hạng doanh số album kỹ thuật số QQ Music của Trung Quốc.

Bìa mini album solo thứ ba Rover với tông màu đen trắng cùng họa tiết thôi miên SM Entertainment

Sau hơn một năm kể từ ngày phát hành Peaches, Kai (EXO) đã chính thức trở lại đường đua với mini album thứ ba mang tên Rover vào ngày 13.3. Theo đó, album Rover có tổng cộng 6 track nhạc mang màu sắc và bầu không khí khác nhau bao gồm bài hát chủ đề cùng tên, Black Mirror, Slidin, Bomba, Say You Love Me và Sinner.

Bài hát chủ đề là một sản phẩm được remake từ ca khúc Mr. Rover của nữ nghệ sĩ người Bulgari DARA. Rover của Kai thuộc thể loại dance, kết hợp với âm bass 808 trầm cùng tiếng chuông và tiếng đàn mộc cầm tạo ra một giai điệu vô cùng cuốn tai và vui nhộn. Bài hát là câu chuyện về một kẻ lang thang, cố thoát khỏi những ánh mắt xung quanh về bản thân, hướng tới việc sống tự do là chính mình nhưng không cần quan tâm đến sự phán xét của xã hội. Bài hát cũng khai thác được thế mạnh về vũ đạo mà anh sở hữu với những động tác mạnh mẽ dứt khoát và vô cùng phóng khoáng mang đến cho khán giả một màn trình diễn đầy lôi cuốn, mãn nhãn. Với nhiều chi tiết tượng trưng cho chính mình trong video ca nhạc, Rover được cho là một sản phẩm mang đậm dấu ấn cá nhân của Kai nhất từ trước đến nay.

Kai sinh năm 1994, chính thức ra mắt vào tháng 4.2012 trong vai trò thành viên nhóm EXO thuộc công ty SM Entertainment. Anh thường được đánh giá là thần tượng Kpop có kỹ năng vũ đạo tốt nhất. Kai ra mắt với tư cách ca sĩ solo vào tháng 11.2020 với mini album đầu tay Kai (开). Ngày 30.11.2021, anh phát hành mini album thứ hai mang tên Peaches. Cả hai album solo đều đạt được vị trí cao trên các bảng xếp hạng và mang về cho anh nhiều thành tích ấn tượng.