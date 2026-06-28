Kaity Nguyễn làm giám khảo DANAFF IV, mong 'Tử chiến trên không' giành chiến thắng

Kaity Nguyễn là giám khảo trẻ nhất tại DANAFF IV

Chiều 27.6, UBND TP.Đà Nẵng phối hợp với Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam tổ chức họp báo khai mạc Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV (DANAFF IV). Chương trình do Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi và TS. Ngô Phương Lan - Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam đồng chủ trì. Họp báo có sự tham dự của nhiều nghệ sĩ, nhà làm phim trong nước và quốc tế, trong đó có các thành viên ban giám khảo như đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, đạo diễn Phạm Thiên Ân, diễn viên Kiều Chinh, diễn viên Kaity Nguyễn...

Kaity Nguyễn lần đầu đảm nhận vai trò giám khảo tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV. Cô sẽ không tham gia chấm điểm ở hạng mục có bộ phim mình tham gia tranh giải Ảnh: BTC

Lần đầu đảm nhận vai trò giám khảo hạng mục Phim châu Á dự thi, Kaity Nguyễn cho biết cô vừa háo hức vừa áp lực khi được góp tiếng nói chuyên môn tại một liên hoan phim quốc tế. "Tôi rất vinh dự khi được ban tổ chức tin tưởng giao trọng trách này. Đây là cơ hội để tôi học hỏi từ những anh chị đi trước và tiếp cận nhiều tác phẩm chất lượng của điện ảnh châu Á", nữ diễn viên chia sẻ.

Bên cạnh vai trò giám khảo, Kaity Nguyễn cũng không giấu được sự hồi hộp khi bộ phim Tử chiến trên không do cô đóng chính góp mặt trong hạng mục Phim Việt Nam dự thi. Nữ diễn viên bày tỏ mong muốn tác phẩm sẽ có được thành tựu nhất định tại lễ trao giải. Tuy nhiên, để bảo đảm tính khách quan, cô sẽ không tham gia chấm điểm ở hạng mục có bộ phim mình tham gia tranh giải.

Theo ban tổ chức, DANAFF IV quy tụ 13 phim tranh giải ở hạng mục Phim châu Á dự thi và 11 tác phẩm tại hạng mục Phim Việt Nam dự thi. Bên cạnh đó là 21 phim thuộc chương trình Toàn cảnh điện ảnh châu Á và 26 tác phẩm trong chương trình Phim Việt Nam hôm nay. Liên hoan phim năm nay cũng giới thiệu chuyên đề Diện mạo điện ảnh Việt Nam 40 năm đổi mới với 17 tác phẩm cùng chương trình Tiêu điểm điện ảnh Hoa Kỳ gồm 13 bộ phim. DANAFF IV diễn ra từ ngày 28.6 đến 4.7.

Kaity Nguyễn đảm nhận vai trò giám khảo DANAFF IV, mong 'Tử chiến trên không' có thành tựu



