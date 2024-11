Tại đêm chung kết The Next Gentleman 2024, Kang Chul có màn thể hiện ấn tượng và xuất sắc đoạt ngôi á quân 2. Nói trên On Trending của Báo Thanh Niên, anh cho biết đi thi với tâm lý trải nghiệm, nên cảm thấy rất vui và bất ngờ khi đạt được thành tích này