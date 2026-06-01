Kanye West bị cấm diễn tại Ý vì phát ngôn gây tranh cãi

Theo Variety, ngày 30.5 ông Salvatore Angieri, Tỉnh trưởng vùng Reggio Emilia, đã chính thức công bố quyết định hủy bỏ cả hai buổi hòa nhạc của Kanye West. Quyết định này được đưa ra sau nhiều tuần chịu áp lực nặng nề từ các cộng đồng người Do Thái địa phương, các tổ chức kháng chiến chống phát xít, các công đoàn và các chính trị gia. Làn sóng phản đối này đã bùng phát từ tháng 4, nhắm thẳng vào chuỗi phát ngôn mang tính bài Do Thái dữ dội trước đây của Kanye West.

Sự phản đối tại Ý đối với sự xuất hiện của Kanye West bắt nguồn từ lịch sử đầy tranh cãi của nam rapper liên quan đến các phát ngôn phân biệt chủng tộc và Do Thái. Ý là quốc gia có luật pháp rất nghiêm khắc đối với các hành vi kích động hận thù và ca ngợi chủ nghĩa phát xít.

Kanye West từng gây phẫn nộ trên toàn cầu khi tuyên bố "Tôi yêu phát xít" trên mạng xã hội, bán áo phông in hình chữ vạn (biểu tượng phát xít) trên trang cá nhân, và phát hành một ca khúc mang tựa đề Heil hitler vào năm ngoái. Những hành vi này đã khiến anh bị hủy bỏ hàng loạt đêm diễn tại Anh, Pháp, Thụy Sĩ và Ba Lan.

Phát ngôn tranh cãi của Kanye West gây lo ngại an ninh, khiến các đêm nhạc bị hủy tại nhiều quốc gia châu Âu ẢNH: REUTERS

Dù vào tháng 1 năm nay West đã đăng một lời xin lỗi trên tờ Wall Street Journal trần tình rằng những hành động của mình là do bộc phát từ căn bệnh rối loạn lưỡng cực gây ra nhưng điều đó vẫn không đủ để xoa dịu các nhà chức trách và tổ chức xã hội tại Ý.

Đêm diễn của Kanye West vẫn hút khán giả dù vấp tranh cãi

Bất chấp những rào cản pháp lý và lệnh cấm vận liên tục tại khu vực Tây Âu, Kanye West đã chính thức khởi động chuyến lưu diễn mùa hè của mình vào tối thứ bảy vừa qua bằng một đêm nhạc khổng lồ tại sân vận động Olympic Atatürk ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.

Đêm diễn ghi nhận lượng khán giả kỷ lục lên tới 118.000 người, con số mà West tuyên bố là buổi biểu diễn tại sân vận động lớn nhất trong lịch sử âm nhạc. Buổi diễn cũng có sự xuất hiện bất ngờ của Travis Scott trên sân khấu hình quả địa cầu. Cặp đôi gần đây đã hợp tác trong ca khúc Father, nằm trong album mới nhất của West có tựa đề Bully.

Nhà tổ chức đêm nhạc tại Istanbul, ông Erdem Karahan, cho biết người hâm mộ từ khắp nơi trên thế giới bao gồm Anh, Mỹ, Đức, Ba Lan, Nga và Kazakhstan đã đổ về Thổ Nhĩ Kỳ để xem buổi biểu diễn, đặc biệt là khi chính phủ Anh đã ban hành lệnh cấm nhập cảnh đối với Kanye West.