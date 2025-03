Kanye West bị gọi là 'ác quỷ' vì để con gái làm việc với Diddy

Vào ngày 15.3 vừa qua, Kanye West đã đăng tải ca khúc có tựa đề Lonely Roads Still Go To Sunshine trên nền tảng X. Tuy nhiên, ngay sau khi ca khúc được phát hành, Kim Kardashian đã vô cùng lo lắng và bất bình khi con gái cô bất đắc dĩ bị kéo vào bê bối liên quan đến Diddy - người đang bị giam giữ và chờ xét xử vì cáo buộc buôn bán và cưỡng bức tình dục.

Khán giả gọi Kanye West là "người cha ác quỷ" vì để con gái hợp tác với Diddy trong một sản phẩm âm nhạc ẢNH: INSTAGRAM KIMKARDASHIAN

Trên mạng xã hội X, một người dùng nhận định: "Một đứa trẻ hơn 10 tuổi không nên tham gia vào ngành công nghiệp âm nhạc quá sớm như vậy. Cả hai bậc cha mẹ cần tập trung vào sự phát triển tuổi thơ của North thay vì lợi dụng con để tìm kiếm sự nổi tiếng và lợi ích tài chính. Đây chính là con đường dễ dẫn đến những vấn đề về tâm lý cho các sao nhí sau này".

Nhiều ý kiến chỉ trích Kanye West gay gắt khi để North liên quan tới một người đàn ông bị cáo buộc có hành vi lạm dụng tình dục trong thời gian dài, kéo dài từ năm 1990 đến tận 2023. Một người tức giận: "Để con mình song ca với một người bị cáo buộc là kẻ ấu dâm? Đây đúng là thất bại lớn nhất của Kanye. Tôi bắt đầu mất hết sự tôn trọng dành cho anh ta".

Ca khúc bắt đầu bằng phần lời được cho là của Diddy, cảm ơn Kanye West vì sự ủng hộ và nói rằng không ai khác quan tâm đến ông ta trong lúc ông đang bị giam chờ xét xử với các cáo buộc nghiêm trọng. Kanye West sau đó đáp lại bằng cách gọi Diddy là "người cha tinh thần" của mình.

Kim Kardashian đang dùng mọi cách để ngăn chặn bài hát này được phổ biến rộng rãi ẢNH: INSTAGRAM KIMKARDASHIAN

North West xuất hiện ngắn gọn nhưng nổi bật với câu rap: "Khi bạn thấy tôi tỏa sáng, đó là khi bạn thấy ánh sáng", trong khi Christian Combs - con trai Diddy, cũng góp phần thể hiện riêng.

Theo một nguồn tin độc quyền của DailyMail, Kim Kardashian đã nỗ lực thực hiện các biện pháp pháp lý để ngăn chặn ca khúc này và hiện đang làm việc để gỡ bài hát khỏi nền tảng X.

Trước khi ca khúc được tung ra, Kanye West cũng đã đăng rồi xóa loạt ảnh chụp màn hình được cho là cuộc trao đổi gay gắt giữa anh và Kim Kardashian, khi anh dọa sẽ "tuyên chiến" với cô. Nội dung đoạn tin nhắn tiết lộ Kim Kardashian đã sử dụng quyền sở hữu thương hiệu tên của North nhằm ngăn Kanye West phát hành bài hát, khiến nam rapper vô cùng tức giận.