Karik chật vật thoát khỏi mối quan hệ độc hại trong 'Mời người kế tiếp'

Karik tiếp tục bắt tay với Only C trong sản phẩm 'Mời người kế tiếp' NVCC

Tối 1.11, bộ đôi Karik và Only C chiêu đãi người hâm mộ bằng một ca khúc có giai điệu sôi động mang tên Mời người kế tiếp. MV đánh dấu màn tái hợp của cả hai sau hơn một năm phát hành bản hit Có chơi có chịu.

Khác với MV Bạn đời, sản phẩm âm nhạc lần này của Karik có nhịp điệu nhanh, mạnh và dứt khoát khi nói về tâm trạng của một chàng trai cố gắng bước ra khỏi một mối quan hệ độc hại, nhiều đau khổ. Trong khi đó, Only C tiếp theo là giọng ca được giám khảo Rap Việt mùa 3 tin tưởng lựa chọn bắt tay ở dự án này.

Hình ảnh trưởng thành nhưng vẫn có nét gai góc trong MV mới gây ấn tượng với người xem NVCC

Về mặt hình ảnh, Karik cũng khiến khán giả thích thú với hình ảnh gai góc, ngông cuồng khi nhập vai một chàng trai nỗ lực thoát khỏi những khối rubik, sợi xích trên sa mạc tượng trưng cho những ám ảnh, tổn thương ở cuộc tình cũ. Còn Only C cũng góp mặt trong MV như một người chứng kiến sự vùng dậy và hành trình "trốn thoát" của bạn thân. Chia sẻ về lần trở lại này, nhạc sĩ Only C cho biết: "Tôi cảm thấy rất hào hứng và chờ mong được gửi đến khán giả sản phẩm này vì đã hơn một năm hai anh em chúng tôi mới lại hát chung trở lại ở một ca khúc mà hai anh em cùng sáng tác. Tôi yêu ca khúc này vô cùng".

Hiện tại, ca khúc của Karik và Only C nhận được nhiều sự yêu thích của khán giả. Một số tài khoản bình luận: "Nghe rất lôi cuốn và bí ẩn thật sự. Cần có những MV chất lượng như này", "Thích kiểu bài hát mang phong cách vừa hiện đại vừa cổ điển như vậy. Chúc bài hát của Karik lên top 1 thịnh hành", "Chất lượng từ âm thanh đến hình ảnh, một sự kết hợp hoàn hảo"...

Năm 2023 là giai đoạn đánh dấu một năm hoạt động khá tích cực của Karik. Ngay sau khi hoàn thành vai trò giám khảo tại Rap Việt mùa 3, nam rapper tiếp tục tham gia dự án điện ảnh Chiếm đoạt cùng Miu Lê. Bên cạnh đó, MV Bạn đời của Karik và học trò GDucky cũng đạt hơn 20 triệu lượt xem và đang giữ vị trí top 4 thịnh hành sau một tháng phát hành.