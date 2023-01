Kaspersky công bố người chiến thắng Secur’IT Cup 2022

Theo đó, nhóm sinh viên từ Đại học Quốc gia Singapore và Học viện Công nghệ Singapore vừa được công bố là những người chiến thắng chung cuộc, với dự án Nền tảng bảo mật cho di động (Hygiene Platform for Mobile Security - HPMS) tập trung vào việc tạo ra một công cụ ứng dụng bảo mật di động mới giúp thu hẹp khoảng cách giữa bảo mật và nhà phát triển phần mềm.

Trong 5 năm qua, Secur’IT Cup đã trở thành một dự án quy tụ hơn 5.000 sinh viên tài năng từ khắp nơi trên thế giới, hợp tác trong các dự án an ninh mạng sáng tạo, với mục tiêu cung cấp nền tảng cho một tương lai an toàn hơn. Thông qua việc cạnh tranh trong cuộc thi quốc tế này với giải thưởng chính trị giá 10.000 USD, những sinh viên đầy hoài bão sẽ có cơ hội trau dồi kiến ​​thức nền tảng về an ninh mạng cũng như có được cái nhìn tổng quan về cách làm việc trong ngành.

Năm nay, có 1.500 sinh viên từ khắp nơi trên thế giới đã gửi ý tưởng để tham gia dự thi ở các hạng mục: Bảo mật bộ định tuyến, Bảo mật di động, Chống gian lận cờ vua. Sau khi được chuyên gia đánh giá, mười đội đến từ các quốc gia bao gồm Ai Cập, Kenya, Kuwait, Nga và Singapore đã được chọn để trình bày ý tưởng mới trước ban giám khảo, bao gồm các chuyên gia của Kaspersky và các đại diện ngành trong cuộc cạnh tranh thân thiện nhưng khốc liệt này.





Dự án giành giải nhất là Hygiene Platform for Mobile Security (HPMS) do nhóm “N0H4TS” gồm các sinh viên đến từ Đại học Quốc gia Singapore và Học viện Công nghệ Singapore trình bày. Giải pháp nhằm cải thiện việc phát triển bảo mật ứng dụng di động bằng cách cung cấp cho các nhà phát triển một số công cụ tự động và tùy chỉnh mà họ có thể sử dụng để quét bảo mật, cũng như khung bảo mật di động cơ bản dựa trên Bảo mật ứng dụng di động OWASP.

Vào năm 2022, cuộc thi cũng đã giới thiệu một hạng mục đề cử đặc biệt mới “Giải thưởng do khán giả bình chọn” dựa trên đánh giá của những người theo dõi cuộc thi trực tuyến. Dựa trên ý kiến ​​của họ, dự án tốt nhất là AUTCA - ứng dụng thông báo cho các ngân hàng tập trung dành cho gia đình, được phát triển bởi nhóm “Owo” từ Đại học Công nghệ và Thiết kế Singapore.

Ứng dụng này cung cấp một kênh liên lạc đã được xác minh giữa ngân hàng và người tiêu dùng, đồng thời nhằm mục đích giảm số lượng các vụ lừa đảo, hợp lý hóa việc liên lạc tài chính giữa các thành viên trong gia đình, cho phép người dùng theo dõi các hành vi gian lận có thể xảy ra.