Kaspersky: Tình trạng tấn công mạng doanh nghiệp vừa và nhỏ gia tăng

Theo đó, số lượng người dùng chạm trán phần mềm độc hại, ẩn trên thiết bị và mô phỏng phần mền chính thống lên đến 2.402 vụ với 4.110 tệp được phân phối dưới dạng các phần mền liên quan đến SMBs. Những con số này cho thấy hoạt động tấn công đang gia tăng với mức tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tình trạng lây nhiễm trong các doanh nghiệp SMB đang gia tăng do sự trỗi dậy của các cuộc tấn công vào Microsoft Excel AFP

Báo cáo mới nhất của Kaspersky cho biết, ngày càng có nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ trở thành mục tiêu của các tội phạm mạng. Hình thức tấn công phổ biến nhất tiếp tục là Trojan, mặc dù không có khả năng tự sao chép giống như virus nhưng chúng có thể bắt chước phần mềm chính thống. Bên cạnh đó, khả năng thích ứng và lẩn trốn khỏi các công cụ an ninh mạng khiến chúng trở thành một công cụ phổ biến cho tội phạm mạng.

Trong giai đoạn tháng 1 - 4.2024, Kaspersky ghi nhận tổng cộng 100.465 lượt tấn công bằng Trojan, tương đương 7% gia tăng so với cùng kỳ năm 2023.

Theo đó, Microsoft Excel tiếp tục là phần mềm bị tấn công nhiều nhất trong năm 2024. Theo sau là Microsoft Word, và phần mềm bị các tội phạm nhắm nhiều thứ ba là Microsoft PowerPoint và Salesforce.

Để có kết quả nghiên cứu về các mối đe dọa tại các doanh nghiệp SMB, các nhà phân tích của Kaspersky đã tham chiếu chéo các ứng dụng như MS Office, MS Teams, Skype và nhiều chương trình được sử dụng trong không gian làm việc của doanh nghiệp SMB dựa trên phép đo từ xa của Kaspersky Security Network (KSN). Hình thức này giúp Kaspersky xác định mức độ phổ biến của các phần mềm độc hại và phần mềm không mong muốn liên quan đến các chương trình này, cũng như số lượng người dùng bị các tệp này tấn công.

Bên cạnh đó, lừa đảo (phishing) tiếp tục là mối đe dọa đối với các doanh nghiệp SMB khi gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho doanh nghiệp. Nhân sự liên tục nhận được những đường liên kết trông quen thuộc và những trang web mô phỏng những dịch vụ phổ biến, cổng doanh nghiệp và các nền tảng ngân hàng trực tuyến. Một khi đăng nhập vào các dịch vụ này, họ sẽ vô tình tiết lộ tên đăng nhập, mật khẩu cho tội phạm mạng hoặc kích hoạt cuộc tấn công mạng được thiết lập sẵn trên hệ thống như xâm phạm thông tin nhạy cảm và bảo mật doanh nghiệp.

"Công nghệ của chúng tôi tiết lộ rằng yếu tố con người tiếp tục là lỗ hổng đáng kể đối với các doanh nghiệp SMB, một phần là do nhận thức về an ninh mạng thấp. Hơn nữa, việc Microsoft Excel được sử dụng rộng rãi trong tiện ích văn phòng tạo ra môi trường lý tưởng cho tội phạm mạng ẩn nấp và thay đổi dữ liệu độc hại trong các bộ dữ liệu lớn, sau đó phổ biến rộng rãi trong toàn tổ chức. Hơn nữa, các SMB thường tin rằng họ không phải là đối tượng của các cuộc tấn công mạng, nhưng tin tặc rất giỏi trong việc tìm ra bất kỳ lỗ hổng nào trong mạng lưới tài sản liên kết rộng lớn mà chúng kiểm soát. Vì vậy, các doanh nghiệp SMB nên tạo các chính sách rõ ràng khi truy cập vào tài sản bất kỳ của công ty và đảm bảo rằng nhân viên thường xuyên được nhắc nhở về tầm quan trọng của việc tuân thủ các quy tắc an ninh mạng cơ bản", ông Vasily Kolesnikov - chuyên gia an ninh mạng tại Kaspersky nhận xét.