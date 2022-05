Kate Moss khẳng định chưa từng bị Johnny Depp hành hung

Theo People, Kate Moss đã làm chứng trong phiên xử hôm 25.5 (giờ địa phương) tại tòa án Fairfax, Virginia (Mỹ) thông qua video trực tuyến. Công chúng cũng như truyền thông hết sức trông đợi sự xuất hiện của người mẫu 48 tuổi bởi lời khai của cô sẽ ảnh hưởng đáng kể đến cục diện vụ kiện giữa Amber Heard và Johnny Depp. Mọi chuyện bắt đầu từ việc Heard tuyên bố trong một phiên xử trước đó rằng Depp từng đẩy bạn gái cũ xuống cầu thang.

Trong phiên xử mới nhất, Kate Moss cho biết vụ việc được nhắc đến xảy ra khi cô và Johnny Depp đi nghỉ tại một khu nghỉ dưỡng ở Jamaica. Tuy nhiên, siêu mẫu người Anh khẳng định tài tử phim Fantastic Beasts chưa từng “đụng tay đụng chân” với cô như tuyên bố trước đó của Amber Heard.

Người đẹp 7X kể lại: “Khi đó chúng tôi đang rời khỏi phòng, Johnny đã đi ra trước tôi. Vì có một cơn mưa lớn nên khi tôi ra ngoài, tôi bị trượt ngã xuống cầu thang và chấn thương lưng. Tôi hét lên vì không biết chuyện gì xảy ra với mình và bản thân đang rất đau. Anh ấy nhanh chóng chạy đến giúp tôi, bế tôi về phòng và chăm sóc y tế”. Chân dài đình đám một thời khẳng định: “Anh ấy không bao giờ đẩy tôi, đá tôi hay ném tôi xuống bất kỳ cầu thang nào”.

Những lời khai quan trọng của Kate Moss tại phiên xử mới nhất nhận được sự quan tâm của dư luận, giúp phía Johnny Depp giành thêm lợi thế trong cuộc chiến pháp lý căng thẳng với người đẹp phim Aquaman. Trên mạng xã hội, những bình luận đứng về phía tài tử 59 tuổi, chỉ trích Amber Heard xuất hiện rầm rộ.

Trong bài chia sẻ của People trên Facebook liên quan đến vụ việc thu hút hàng loạt bình luận: “Amber Heard quả là một diễn viên tồi, cô ta đã nói dối và diễn xuất thật tệ. Amber cần lãnh hậu quả khi tuyên thệ trước tòa. Tôi mong bồi thẩm đoàn sẽ ủng hộ Johnny Depp”, “Thật ngạc nhiên khi Amber Heard nghĩ rằng cô ấy có thể thoải mái đặt điều và lôi tên người khác vào mớ hỗn độn của mình như thể những người đó không bao giờ có khả năng được gọi ra làm chứng vậy”, “Vậy Amber Heard có bị buộc tội khai man không? Điều này thật nực cười! Giờ Kate Moss nên kiện Amber vì tội phỉ báng và kéo tên cô ấy vào một câu chuyện không có thật”, “Thật vui vì Amber Heard đã tạo điều kiện để Kate Moss được xuất hiện trước tòa, cô ấy vừa chứng minh Johnny Depp chưa bao giờ có tiền sử bạo lực hay lạm dụng một trong những mối quan hệ tình cảm lâu dài trước đây của anh ấy. Tại sao Amber không ngậm cái miệng dối trá của mình lại nhỉ?”…





Trong một phiên xử diễn ra hồi đầu tháng 5.2022, Amber Heard đã đề cập đến Kate Moss khi nữ diễn viên nói về vụ xô xát giữa Johnny Depp với em gái của cô là Whitney Henriquez ở cầu thang vào tháng 3.2015. Ngôi sao 36 tuổi thừa nhận đã dùng bạo lực với Depp và giải thích: “Lúc ấy, tôi nghĩ ngay đến vụ Kate Moss từng bị xô ngã ở cầu thang và lo sợ tình huống tương tự xảy đến với em gái mình”.

Theo The New York Post, năm 2020, trong phiên tòa Johnny Depp kiện tờ The Sun vì gọi anh là “kẻ đánh vợ”, Heard cũng từng nhắc đến tên siêu mẫu kể trên. “Tôi nhớ mình đã được nghe rằng anh ta đã đẩy một người bạn gái cũ - người mà tôi tin rằng là Kate Moss, xuống cầu thang. Tôi nghe tin đồn này từ hai người và nó cứ hiện lên trong đầu tôi”, nữ diễn viên gốc Texas chia sẻ. Trong vụ kiện này, Johnny Depp bị xử thua và không thể kháng án.

Kate Moss và Johnny Depp từng hẹn hò từ năm 1994 đến 1998. Thời điểm đó, họ là một trong những cặp đôi hot nhất làng giải trí và liên tục trở thành tâm điểm trên mặt báo. Nữ siêu mẫu kỳ cựu hiếm khi chia sẻ đời tư trước công chúng. Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn với Vanity Fair hồi 2012, cô từng tiết lộ mình đau khổ sau khi rời mối quan hệ với sao phim The Tourist. Người đẹp chia sẻ: “Không có ai thực sự có khả năng chăm sóc tôi cả. Nhưng Johnny đã làm được điều đó, dù chỉ một chút. Tôi tin những gì mà anh ấy nói. Khi tôi băn khoăn: ‘Em nên làm gì đây?’, anh ấy sẽ cho tôi câu trả lời. Và đó chính là thứ tôi đã đánh mất khi rời khỏi mối quan hệ này. Tôi thật sự mất đi cảm giác có một người mà mình rất tin tưởng”. Cô thừa nhận điều này đã khiến bản thân khóc suốt nhiều năm.