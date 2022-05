Những bóng hồng ngang qua cuộc đời Johnny Depp

Cùng với sự nghiệp diễn xuất thành công rực rỡ, Johnny Depp còn được biết đến là tài tử đào hoa bậc nhất Hollywood khi hẹn hò hàng loạt người đẹp nổi tiếng. Gã “cướp biển” lừng danh từng lấy Lori Anne Allison, yêu Sherilyn Fenn, Jennifer Grey, có mối tình sâu đậm với Winona Ryder, Kate Moss, xây dựng tổ ấm hạnh phúc cùng Vanessa Paradis… rồi sa vào cuộc hôn nhân tai tiếng với Amber Heard.

Lori Anne Allison

Johnny Depp lần đầu kết hôn vào năm 1983 với chuyên gia trang điểm Lori Anne Allison. Thời điểm đó, siêu sao tương lai mới 20 tuổi còn Allison là chị gái của một trong những người bạn chung ban nhạc với anh. Tuy nhiên, họ chỉ chung sống được hai năm thì "đường ai nấy đi".

Dẫu vậy, cuộc hôn nhân ngắn ngủi này đã thay đổi cuộc đời của Depp khi Lori Anne Allison giới thiệu bạn đời với Nicolas Cage. Và rồi tài tử lừng danh này đã giúp chàng trai trẻ gốc Kentucky có cơ hội nhận được vai diễn đầu tiên trong phim A Nightmare on Elm Street (1984). Dù không còn bên nhau, họ vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp. Năm 2016, Allison chia sẻ với TMZ rằng chồng cũ là một người dịu dàng, không bao giờ đánh hay la mắng cô.

Sherilyn Fenn

Sau đổ vỡ với Lori Anne Allison, Johnny Depp sớm phải lòng người đẹp Sherilyn Fenn khi họ gặp gỡ trên phim trường Dummies (1985). Cặp trai tài gái sắc này đã hẹn hò trong hơn ba năm và Fenn còn xuất hiện trong một tập phim của 21 Jump Street do tài tử 6X đóng chính.

Về sau, minh tinh sinh năm 1965 vẫn dành những lời tốt đẹp khi nhắc đến bạn trai cũ. Cô từng chia sẻ với Big Issue hồi 2017: “Anh ấy rất ngọt ngào và là mối tình đầu của tôi… Tôi biết anh ấy như một con người chứ không phải một ngôi sao điện ảnh”. Trong bài đăng trên Instagram mới đây, Sherilyn Fenn tuyên bố đứng về phía tình cũ giữa lúc anh đang lao vào cuộc chiến pháp lý căng thẳng với Amber Heard.

Jennifer Grey

Jennifer Grey là bóng hồng tiếp theo khiến Johnny Depp rơi vào lưới tình. Hai nghệ sĩ bắt đầu mối quan hệ lãng mạn vào cuối thập niên 1980. Trong cuốn hồi ký Out of the Corner (2022), minh tinh phim Dirty Dancing chia sẻ rằng tài tử 6X đã cầu hôn mình chỉ khoảng 2 tuần sau khi họ gặp mặt thông qua người đại diện của cô. Nữ diễn viên miêu tả tình cũ là người đẹp một cách kỳ lạ, tính cách cởi mở, hài hước và ngọt ngào trong buổi hẹn hò đầu tiên.

Tuy nhiên, Jennifer Grey cho biết mối tình của họ kết thúc sau 9 tháng bên nhau do thái độ của sao phim The Tourist. Nữ diễn viên viết: “Anh ấy bắt đầu bỏ lỡ chuyến bay về nhà ở Los Angeles vì ngủ quên hoặc khi về đến nhà, anh ấy sẽ phát điên lên vì ghen tuông và hoang tưởng về những gì tôi đã làm khi anh ấy vắng mặt”.

Winona Ryder

Rời cuộc tình ngắn với Jennifer Grey, Johnny Depp sớm tìm được tình yêu mới của đời mình: Winona Ryder. Nam diễn viên điển trai gặp người tình trong mộng tại buổi công chiếu phim Great Balls of Fire (1989). Đến năm 1990, bộ đôi đóng cặp trong Edward Scissorhands (Người kéo học yêu) và Depp nhanh chóng cầu hôn bạn diễn xinh đẹp. Tài tử nổi tiếng say đắm minh tinh này đến mức từng xăm dòng chữ “Winona Forever” trên tay của mình. Tuy nhiên, mối tình đẹp của hai ngôi sao này đã kết thúc vào năm 1993.

Trong cuộc phỏng vấn với Elle hồi 2009, Winona Ryder gọi đó là “cuộc chia tay thực sự đầu tiên, nỗi đau đầu tiên”. Khi Johnny Depp vướng ồn ào với Amber Heard, nữ diễn viên khẳng định anh chưa từng đánh đập hay đối xử tệ với mình. Cô cũng đứng ra làm chứng cho bạn trai cũ trong phiên tòa chống lại tờ The Sun hồi 2020.

Ellen Barkin

Johnny Depp quen Ellen Barkin vào năm 1994 và có thời gian ngắn hẹn hò nhờ cùng tham gia bộ phim Fear and Loathing in Las Vegas (1998). Minh tinh Ocean's Thirteen là bạn gái cũ duy nhất đứng về phía Amber Heard trong cuộc chiến với Johnny Depp. Diễn viên U70 vừa ra tòa làm chứng chống lại tài tử 59 tuổi, Barkin tố tình cũ là người ghen tuông, thích kiểm soát, dễ nổi nóng. “Depp từng rất tức giận khi phát hiện tôi có một vết xước ở lưng. Anh ta khăng khăng rằng nó đến từ việc tôi quan hệ tình dục với một đàn ông khác”, cô khai trước tòa.

Ellen Barkin cũng từng làm chứng chống lại Johnny Depp trong vụ kiện với The Sun. Còn ngôi sao 6X cho rằng Barkin vẫn hận mình vì đã chia tay cô đồng thời giải thích: “cô ấy muốn có một mối quan hệ đúng đắn còn tôi thì không”.

Kate Moss

Một trong những mối tình cuồng nhiệt nhất của Johnny Depp là với siêu mẫu Kate Moss. Bộ đôi đình đám bắt đầu hẹn hò vào cuối năm 1994 và nhanh chóng trở thành cặp tình nhân hot nhất lúc bấy giờ. Tuy nhiên, mối quan hệ lãng mạn này đã chấm dứt vào năm 1998. Trong cuộc phỏng vấn với Vanity Fair hồi 2012, chân dài người Anh từng trải lòng: “Không có ai thực sự có khả năng chăm sóc tôi cả. Nhưng Johnny đã làm được điều đó, dù chỉ một chút. Tôi tin những gì mà anh ấy nói. Khi tôi băn khoăn: ‘em nên làm gì đây?’, anh ấy sẽ cho tôi câu trả lời. Và đó chính là thứ tôi đã đánh mất khi rời khỏi mối quan hệ này. Tôi thật sự mất đi cảm giác có một người mà mình rất tin tưởng”. Cô thừa nhận điều này đã khiến mình khóc suốt nhiều năm.

Trong một phiên xử gần đây, Amber Heard tố Johnny Depp từng đẩy Kate Moss ngã cầu thang khiến tài tử 59 tuổi bật cười trước tòa. Trong khi đó, siêu mẫu 48 tuổi không lên tiếng về vấn đề này.

Vanessa Paradis

Trải qua nhiều mối tình dang dở, Johnny Depp tìm được bến đỗ bình yên bên bông hồng Pháp Vanessa Paradis vào năm 1998. Dù không trói buộc bằng hôn nhân, cặp sao quyền lực này đã gắn bó với nhau một đôi vợ chồng thực thụ suốt 14 năm, cùng vun đắp tổ ấm nhỏ với hai con: Lily-Rose (sinh 1999) và Jack (sinh 2002). Khác với hình ảnh gã trai đào hoa, phóng khoáng trước kia, ngôi sao loạt phim Cướp biển vùng Caribbean trở thành người cha, người bạn đời mẫu mực, ân cần khiến công chúng ngưỡng mộ.

Thế nhưng, tổ ấm viên mãn của hai nghệ sĩ danh tiếng này vỡ đôi vào năm 2012. Dù không còn chung bước, họ vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp, cùng chăm sóc các con. Ngôi sao người Pháp không ngại ủng hộ tình cũ khi anh bị Amber Heard tố bạo lực gia đình. Bà mẹ hai con khẳng định Depp chưa từng bạo lực hay ngược đãi mình. “Tôi đã biết Johnny Depp hơn 25 năm, chúng tôi là bạn đời suốt 14 năm, cùng nhau nuôi dạy 2 con. Suốt những năm đó, Johnny là một người người cha tốt bụng, chu đáo, ân cần và không bạo lực”, cô chia sẻ hồi 2020. Lily-Rose Depp cũng từng lên tiếng ủng hộ cha ruột, khẳng định tài tử là một người cha ngọt ngào, tràn đầy tình yêu thương.

Amber Heard

Khi mối quan hệ của Johnny Depp với Vanessa Paradis nguội lạnh cũng là lúc tài tử phải lòng cô diễn viên trẻ đẹp Amber Heard. Sao nam đình đám Hollywood vướng tin đồn hẹn hò với mỹ nhân tóc vàng vào năm 2011 sau khi họ có dịp hợp tác trong phim The Rum Diary. Sau khi ngôi sao 6X chia tay bạn đời, họ âm thầm hẹn hò. Đến năm 2015, bộ đôi lệch nhau 23 tuổi kết hôn tại một hòn đảo riêng thuộc sở hữu của Depp. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này kết thúc trong ồn ào vào 15 tháng sau với việc Heard đệ đơn ly hôn, cáo buộc chồng bạo hành. Căng thẳng giữa đôi bên chỉ tạm thời lắng xuống khi Johnny Depp chịu chi 7 triệu USD cho vợ trẻ. Vụ ồn ào này khiến danh tiếng của tài tử U60 tuột dốc không phanh.

Tưởng chừng mọi chuyện đã khép lại thì cuối năm 2018 Amber Heard đã đăng một bài viết trên tờ The Washington Post, nhắc đến chuyện bị bạo hành. Dù không cô nêu tên, nhiều người vẫn đoán ra rằng Johnny Depp là nhân vật được nhắc đến. Năm 2019, tài tử phim Fantastic Beasts đã đệ đơn kiện mỹ nhân phim Aquaman tội phỉ báng và yêu cầu bồi thường 50 triệu USD. Không lâu sau, Heard cũng đệ đơn kiện ngược lại chồng cũ với cáo buộc tương tự và đòi 100 triệu USD. Hiện cả hai vẫn đang đối đầu căng thẳng tại tòa án Fairfax, Virginia (Mỹ).