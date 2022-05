Kate Moss làm chứng trong phiên tòa Johnny Depp kiện Amber Heard

Kate Moss được xác định sẽ ra làm chứng trong phiên tòa xét xử tội phỉ báng đang diễn ra giữa Johnny Depp và Amber Heard.

Một nguồn tin thân cận với Johnny Depp (58 tuổi) xác nhận với tờ People rằng cựu siêu mẫu Kate Moss (48 tuổi) sẽ nói chuyện với tòa án ở Fairfax, bang Virginia (Mỹ) thông qua liên kết video vào ngày 25.5.

Kate Moss là người yêu cũ của Johnny Depp được Amber Heard (36 tuổi) nhắc đến vào đầu tháng này. Nữ diễn viên Aquaman 2 cho biết em gái cô là Whitney Henriquez ở gần cầu thang “trong làn lửa… đang cố gắng làm mọi cách để Johnny dừng lại". “Whitney quay lại cầu thang, Johnny vung tay vào cô ấy và tôi đã vung tay vào anh ta. Trong những lần cãi vã trước giữa tôi và Johnny tôi không bị dính đòn. Đây là lần đầu tiên tôi đánh anh ta”, Heard khai.

Whitney từng làm chứng rằng vào một ngày tháng 3.2015, Amber Heard và chồng cũ xảy ra mâu thuẫn tại căn hộ của cặp đôi. Johnny Depp chạy lên cầu thang về phía gác lửng và đánh vào người Whitney từ phía sau. Tuy nhiên, trước đó chính Amber Heard đã khẳng định rằng lý do mà cô đánh vào mặt Johnny Depp là vì sợ chồng cũ sẽ xô em gái mình xuống cầu thang. Điểm vô lý trong lời khai của hai chị em Heard lộ rõ.

Heard xác nhận: "Anh ấy không đẩy em gái tôi xuống cầu thang", trong khi Whitney Henriquez (34 tuổi) từng khai rằng Depp đánh cô và sau đó "liên tục" đánh Heard.





“Tôi nhớ thông tin mà tôi đã nghe rằng anh ta đã đẩy bạn gái cũ Kate Moss xuống cầu thang. Tôi nghe tin đồn này từ hai người”, Heard khai trước tòa. Đây chính là nguyên nhân cựu siêu mẫu chấp nhận ra tòa làm chứng.

Kate Moss và Johnny Depp chia tay vào năm 1997 sau 4 năm hẹn hò và tin đồn đính hôn. Cả hai tiếp tục xuất hiện cùng nhau tại LHP Cannes vào tháng 5.1998.

Vào lúc 5 giờ 30 sáng ngày 13.9.1994, Johnny Depp bị bắt với cáo buộc phá hoại khách sạn The Mark ở New York (Mỹ). Cảnh sát cho biết họ tìm thấy Johnny Depp “trong tình trạng say xỉn” và Kate Moss không bị thương. Thẩm phán tòa án hình sự bác bỏ cáo buộc chống lại Depp với điều kiện anh phải tránh xa mọi rắc rối trong sáu tháng. Depp đã trả cho khách sạn The Mark gần 10.000 USD, bao gồm hơn 2.000 USD cho các thiệt hại, cộng với hóa đơn phần còn lại tiền phòng.

Kate Moss cho biết trong một cuộc phỏng vấn năm 2012 với tờ Vanity Fair rằng cô khóc trong “nhiều năm” sau khi mối quan hệ của họ kết thúc: “Không ai thực sự có thể chăm sóc tôi. Johnny Depp làm được điều đó. Tôi tin những gì anh ấy nói”.