Kate Winslet và James Cameron nói về tin đồn 'rạn nứt' sau bom tấn 'Titanic'

James Cameron nói với Variety về nữ diễn viên Kate Winslet: "Không bao giờ có sự rạn nứt giữa chúng tôi. Kate bị trầm cảm một chút sau sinh khi hết đóng vai Rose trong phim Titanic. Kate và tôi đã công nhận sự thật là cô ấy nhập vai rất sâu, để lại ấn tượng lâu dài".

Về phần mình, Kate Winslet bày tỏ: "Có một phần trong tôi cảm thấy như buồn bã vì những điều ngu ngốc, mang tính suy diễn vào thời điểm đó, làm lu mờ mối quan hệ thực sự giữa tôi và James".

Kate Winslet và James Cameron xóa tan tin đồn rạn nứt PAGE SIX

Kate Winslet (48 tuổi) từng thổ lộ trên tờ The Los Angeles Times vào tháng 4.1997 (8 tháng trước khi bộ phim Titanic ra rạp) rằng người ta sẽ phải trả cho cô rất nhiều tiền để làm việc với James Cameron.

Tháng 5.1997, Kate cũng nói tiếp với tờ này: "Cameron nóng tính đến mức bạn không thể tin được... Tôi nghĩ James biết anh ấy không thể hét vào mặt chúng tôi như cách anh ấy đã làm với nhân viên đoàn phim của mình, vì như thế sẽ khiến diễn xuất của chúng tôi không hay".

Nữ diễn viên đoạt giải Oscar tiếp tục mô tả James Cameron là "một người thực sự khó lay chuyển" và có những lúc cô "thực sự sợ hãi anh".

Tuy nhiên, vào thời điểm đó, Kate Winslet thú nhận rằng cuối cùng cô "đã hiểu được anh ấy".

Kate Winslet, sẽ trở lại trong phần 3 của Avatar do James Cameron đạo diễn, nói với Variety: "James biết tôi sẽ sẵn sàng cho bất cứ điều gì".

Kate Winslet (Ronal) và Cliff Curtis (Tonowari) trong phim Avatar: The Way of Water IMDb

Trước khi đảm nhận vai Ronal, thợ lặn người Na'vi trong Avatar: The Way of Water ra rạp năm 2022, Kate Winslet đã học cách lặn tự do mà không cần bình dưỡng khí trong hơn 7 phút.

Cameron tiết lộ nữ diễn viên đã yêu cầu nhà sản xuất cử một huấn luyện viên đến bể bơi tại nhà để chuẩn bị cho những cảnh quay dưới nước đòi hỏi khắt khe về kỹ thuật.

"Tất cả đều do tinh thần quyết định. Kate Winslet và Sigourney Weaver đều là những người có ý chí mạnh mẽ, có khả năng làm chủ hoàn toàn đạo cụ, suy nghĩ, giọng nói, cơ thể... Và điều khiến họ trở thành một diễn viên giỏi là học cách lặn giỏi", nhà làm phim 70 tuổi nhận định.