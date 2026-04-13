Katy Perry mỉa mai màn trình diễn của Justin Bieber tại Coachella 2026

Trong loạt hình ảnh và video đăng tải trên Instagram, Katy Perry đã ghi lại khoảnh khắc cô cùng bạn trai - cựu Thủ tướng Canada Justin Trudeau theo dõi phần trình diễn đang gây tranh cãi của Justin Bieber tại California (Mỹ).

Katy Perry nói gì về màn trình diễn của Justin Bieber?

Ở một đoạn video quay từ phía khán giả, nữ ca sĩ 41 tuổi được cho là đã nói đùa rằng: "Cảm ơn Chúa vì anh ấy có gói premium. Tôi không muốn xem quảng cáo đâu". Phát ngôn này nhanh chóng thu hút sự chú ý và được nhiều người cho rằng mang hàm ý châm biếm cách Justin Bieber bật YouTube trong phần biểu diễn của mình.

Phần trình diễn của Justin Bieber tại Coachella ngày 12.4 vừa qua nhận nhiều ý kiến trái chiều. Một số khán giả đặt câu hỏi về việc nam ca sĩ dành phần lớn thời gian ngồi trên ghế và hát theo các phiên bản bài hát của chính mình được phát từ YouTube.

Thay vì mang đến một màn trình diễn sôi động như kỳ vọng khi trở lại sân khấu lớn, Justin Bieber chỉ thể hiện một số ca khúc trong album SWAG II phát hành năm 2025. Trong suốt phần trình diễn, anh ngồi trên ghế trước đám đông, sử dụng laptop để mở các MV cũ và trình diễn theo dạng liên khúc gồm 12 bài.

Dù gây tranh cãi, màn trình diễn vẫn thu hút lượng quan tâm lớn. Nhiều nguồn tin cho biết nam ca sĩ 9X nhận được khoảng 10 triệu USD cho lần xuất hiện này.

Bài đăng của Katy Perry cũng mang đến cái nhìn hiếm hoi về lần hẹn hò cùng cựu Thủ tướng Canada. Cặp đôi xuất hiện thân mật, cùng nhảy múa và tận hưởng không khí lễ hội. Trong một đoạn video, họ di chuyển theo giai điệu bài Speed Demon và Katy Perry sau đó còn trích dẫn lời bài hát này trong phần chú thích.

Về trang phục, Katy Perry lựa chọn quần shorts denim, boots đen và áo thun crop top trắng in dòng chữ cá tính. Trong khi đó, Justin Trudeau giữ phong cách đơn giản với áo thun trắng, quần jeans và mũ lưỡi trai.

Kể từ khi công khai mối quan hệ, giọng ca Roar thỉnh thoảng chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên bạn trai trên mạng xã hội. Lần xuất hiện tại Coachella mới đây tiếp tục mang đến cho người hâm mộ cái nhìn rõ hơn về cuộc sống cá nhân của nữ ca sĩ.