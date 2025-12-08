KCN Hải Hà đẩy mạnh xây dựng mô hình sinh thái, hướng tới Net Zero

Theo kế hoạch, các bên liên quan đang triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ then chốt như khảo sát, đánh giá hiện trạng KCN; điều chỉnh quy hoạch; xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù; đồng thời hoàn thiện lộ trình đáp ứng tiêu chí KCN sinh thái và Net Zero. Nhiều giải pháp cụ thể đã được thực hiện, trong đó nổi bật là đầu tư hệ thống điện mặt trời mái nhà phục vụ tự tiêu thụ và chuyển đổi 8 lò hơi đốt than sang sử dụng nhiên liệu sinh khối nhằm giảm phát thải carbon…

Công ty TNHH Công nghệ kỹ thuật Ngân Hà tổ chức lễ khánh thành lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái tự sản tự tiêu

Song song với đó, KCN Hải Hà và các doanh nghiệp thứ cấp sẽ tăng cường triển khai mô hình cộng sinh công nghiệp, chia sẻ tài nguyên nhằm giảm chi phí sản xuất và nâng cao sức cạnh tranh.

Trong giai đoạn 2025 - 2030, nhà đầu tư dự kiến phát triển các dự án năng lượng tái tạo và năng lượng mới với tổng công suất khoảng 2.100 MW, bao gồm điện sinh khối, điện gió, điện mặt trời và các dự án đồng phát. Tỉnh Quảng Ninh cam kết hỗ trợ bố trí quỹ đất, quy hoạch vùng nguyên liệu sinh khối và kết nối doanh nghiệp, hợp tác xã nhằm bảo đảm ổn định nguồn cung.

Với định hướng rõ ràng cùng sự đồng hành của chính quyền địa phương, KCN Hải Hà đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành khu công nghiệp sinh thái kiểu mẫu, góp phần đưa Quảng Ninh trở thành địa phương tiên phong trong phát triển xanh và kinh tế carbon thấp.