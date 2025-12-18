KCN Hải Hà thu hút gần 300 triệu USD vốn FDI trong năm 2025

Cụ thể, Dự án đầu tư nhà máy nhuộm Tân Khải Thịnh (Việt Nam) do Công ty TNHH Tư Nhân Thương Mại Quốc tế Tân Khải Thịnh (Singapore) làm chủ đầu tư, tổng vốn đầu tư 130 triệu USD, quy mô hoàn thiện 90.000 tấn vải nhuộm, in hoa các loại (tương đương khoảng 360.000.000 m2)/năm.

Dự kiến cuối năm 2025, Dự án đầu tư nhà máy sản xuất vật tư y tế Winner Medical Việt Nam tổng vốn hơn 60.000.000 USD quy mô sản xuất các loại băng gạc y tế: 5.605.000 sản phẩm/năm; vật liệu y tế chăm sóc vết thương cao cấp: 1.996.000 sản phẩm/năm; vật tư y tế dùng cho phẫu thuật: 6.490.000 sản phẩm/năm do NATURE HEALTH DEVELOPMENT INTERNATIONAL CO., LIMITED sẽ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Hiện nay, chủ đầu tư KCN đang tập trung chuẩn bị, hoàn thiện các thủ tục pháp lý để triển khai đầu tư giai đoạn II với quy mô dự kiến gần 500 ha. Giai đoạn này định hướng phát triển khu công nghiệp đa ngành, đa lĩnh vực, trong đó ưu tiên thu hút các dự án sản xuất công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ và các ngành nghề thân thiện với môi trường, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực.