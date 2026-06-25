KCN Hòa Cầm - Điểm đến chiến lược cho làn sóng đầu tư công nghiệp tại Đà Nẵng

Trong bối cảnh xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu đang diễn ra mạnh mẽ, các nhà đầu tư mong muốn tìm kiếm những KCN có vị trí chiến lược, hạ tầng kết nối thuận lợi và định hướng phát triển bền vững.

Nằm tại nút giao chiến lược giữa QL1A và QL14B - 2 tuyến giao thông huyết mạch của miền Trung, KCN Hòa Cầm đóng vai trò là cửa ngõ kết nối trung tâm Đà Nẵng, Khu thương mại tự do (FTZ), cảng biển, sân bay quốc tế và các KCN trọng điểm trong khu vực.

Nhờ đó, doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận các đầu mối giao thương quan trọng, tối ưu hóa chi phí logistics và nâng cao hiệu quả đầu tư.

Đặc biệt, việc nằm liền kề FTZ đang mở ra không gian phát triển mới cho KCN Hòa Cầm, đồng thời tạo dư địa tăng trưởng đáng kể cho doanh nghiệp.

Đây là lợi thế chiến lược giúp KCN gia tăng sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, chế biến chế tạo, logistics và các ngành sản xuất, thương mại hướng đến thị trường quốc tế.

Khi hệ sinh thái thương mại - công nghiệp - logistics được hình thành và phát triển đồng bộ, doanh nghiệp hoạt động tại KCN Hòa Cầm dễ dàng tối ưu chuỗi cung ứng, nâng cao hiệu quả vận hành và gia tăng năng lực cạnh tranh trên thị trường.

Bên cạnh vị trí thuận lợi, KCN Hòa Cầm còn định hướng thu hút các ngành nghề phù hợp với xu thế phát triển bền vững như: công nghiệp sạch, logistics, công nghiệp hỗ trợ và các lĩnh vực ứng dụng công nghệ hiện đại.

Đây là định hướng phù hợp với chiến lược tăng trưởng xanh của Đà Nẵng, đồng thời đáp ứng yêu cầu ngày càng cao từ các thị trường xuất khẩu toàn cầu.

Bên cạnh đó, việc đầu tư sản xuất tại Đà Nẵng còn mang lại nhiều giá trị cộng hưởng khi doanh nghiệp được tiếp cận môi trường đầu tư ổn định, nguồn nhân lực chất lượng, chất lượng sống hàng đầu khu vực cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và dịch vụ đô thị ngày càng hoàn thiện.

Với lợi thế về vị trí chiến lược, khả năng kết nối đa phương thức, định hướng phát triển hiện đại và tiềm năng liên kết mạnh mẽ với FTZ, KCN Hòa Cầm đang từng bước khẳng định vai trò là một trong những trung tâm công nghiệp - logistics quan trọng của miền Trung, sẵn sàng đón đầu làn sóng đầu tư mới trong kỷ nguyên mới.