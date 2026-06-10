KCN Rạch Bắp hướng đến khu công nghiệp xanh, thông minh

Điểm sáng công nghiệp ở phía bắc TP.HCM

Được thành lập từ năm 2005, Khu công nghiệp Rạch Bắp do Công ty CP Công nghiệp An Điền làm chủ đầu tư, là một trong những dự án hạ tầng công nghiệp thuộc hệ thống Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG). Trải qua hơn 20 năm xây dựng và vận hành, khu công nghiệp này từng bước khẳng định vị thế trong thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng kỹ thuật và góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế tại khu vực Đông Nam bộ.

: Ông Bùi Văn Minh, Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Công nghiệp An Điền giới thiệu về KCN Rạch Bắp ẢNH: THÚY LIỄU

Khu công nghiệp Rạch Bắp có tổng diện tích 638,6 ha, trải dài trên địa bàn hai phường Tây Nam và Long Nguyên, TP.HCM. Dự án được chia thành hai giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 có quy mô 278,6 ha, giai đoạn 2 mở rộng thêm 360 ha. Đây là quỹ đất công nghiệp có vị trí thuận lợi, kết nối với các trục giao thông quan trọng như Quốc lộ 13, ĐT 744, Tỉnh lộ 7A và tuyến Vành đai 4 đang được triển khai.

Lợi thế kết nối giúp doanh nghiệp trong khu công nghiệp thuận tiện vận chuyển hàng hóa đến trung tâm TP.HCM, các cảng biển, sân bay và vùng công nghiệp lân cận. Đặc biệt, khi các tuyến hạ tầng chiến lược như Vành đai 4, các trục logistics liên vùng và định hướng phát triển đường sắt đô thị được hình thành, khu vực phía bắc TP.HCM sẽ có thêm động lực để phát triển công nghiệp, dịch vụ hậu cần và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Với phương châm "nơi nhà đầu tư là bạn đồng hành", Công ty Cổ phần Công nghiệp An Điền xác định không chỉ phát triển hạ tầng cho thuê đất công nghiệp, mà còn xây dựng môi trường đầu tư ổn định, hiệu quả, có khả năng hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình sản xuất lâu dài. Bên cạnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật, khu công nghiệp chú trọng các dịch vụ hỗ trợ nhà đầu tư, tư vấn thủ tục, an ninh, phòng cháy chữa cháy, tuyển dụng lao động và từng bước hình thành hệ sinh thái phục vụ người lao động, chuyên gia trong khu vực.

Hạ tầng lấp đầy, doanh nghiệp hoạt động ổn định

Giai đoạn 1 của Khu công nghiệp Rạch Bắp đã đạt tỷ lệ lấp đầy gần 100% diện tích đất công nghiệp thương phẩm, tương đương khoảng 191 ha đất cho thuê. Tính đến tháng 3.2026, Khu công nghiệp Rạch Bắp có 93 doanh nghiệp đang hoạt động. Tổng vốn đầu tư thu hút đạt khoảng 9.054 tỉ đồng, tạo việc làm cho hơn 18.000 lao động.

Ông Đặng Văn Châu, Quản đốc Nhà máy xử lý nước thải Khu công nghiệp Rạch Bắp giới thiệu hệ thống xử lý nước thải của đơn vị ẢNH: THÚY LIỄU

Khu công nghiệp Rạch Bắp được định hướng là khu công nghiệp đa ngành, ưu tiên các ngành công nghiệp sạch, ít gây ô nhiễm môi trường. Trong cơ cấu ngành nghề hiện nay, chế biến, sản xuất gỗ chuyên sâu là lĩnh vực chiếm tỷ trọng chủ lực. Bên cạnh đó còn có các ngành như thực phẩm, điện tử, thiết bị y tế, phân bón và một số lĩnh vực sản xuất khác.

Hoạt động ổn định của cộng đồng doanh nghiệp trong khu công nghiệp đã góp phần tạo nguồn thu cho ngân sách, giải quyết việc làm, ổn định sinh kế cho người lao động và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương từ thuần nông sang công nghiệp - dịch vụ. Đây cũng là nền tảng để An Điền tiếp tục triển khai giai đoạn mở rộng với quy mô lớn hơn, yêu cầu cao hơn về chất lượng hạ tầng và tiêu chuẩn phát triển bền vững.

Song song với phát triển sản xuất, vấn đề môi trường được Công ty Cổ phần Công nghiệp An Điền xác định là điều kiện then chốt để bảo đảm sự phát triển lâu dài của khu công nghiệp. Hiện khu công nghiệp đang vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung giai đoạn 1 với công suất 3.000 m³/ngày đêm. Đối với giai đoạn 2, công ty đầu tư thêm module xử lý nước thải mới công suất 3.000 m³/ngày đêm, bảo đảm xử lý tập trung toàn bộ nước thải của khu công nghiệp trong cả hai giai đoạn.

Theo ông Đặng Văn Châu, Quản đốc Nhà máy xử lý nước thải Khu công nghiệp Rạch Bắp, hệ thống mới có tổng vốn đầu tư hơn 40 tỉ đồng, sử dụng công nghệ hiện đại hơn so với hệ thống cũ. Nếu trước đây công nghệ xử lý chủ yếu là hóa lý một bậc thì module mới áp dụng xử lý hóa lý hai bậc kết hợp vi sinh, bảo đảm nước thải đầu ra đạt các quy chuẩn môi trường mới.

Điểm đáng chú ý là hệ thống mới được tự động hóa, các chỉ tiêu vận hành hiển thị trên màn hình để người vận hành theo dõi, kiểm soát. Việc này giúp giảm phụ thuộc vào thao tác thủ công, nâng cao khả năng giám sát, rút ngắn thời gian xử lý sự cố. Khu công nghiệp cũng thiết kế hồ ứng phó sự cố với dung tích khoảng 9.000 m³, tương đương khả năng lưu chứa trong 3 ngày, nhằm bảo đảm an toàn môi trường trong các tình huống bất thường.

Mở rộng giai đoạn 2, hướng đến xanh và thông minh

Trên nền tảng thành công của giai đoạn 1, Khu công nghiệp Rạch Bắp đang bước vào giai đoạn phát triển mới với dự án mở rộng 360 ha. Dự án đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư, được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ngày 25.2.2025.

KCN Rạch Bắp nhìn từ trên cao ẢNH: ĐVCC

Khác với giai đoạn đầu phát triển theo hướng đa ngành, giai đoạn 2 của Khu công nghiệp Rạch Bắp được định hướng chọn lọc hơn trong thu hút đầu tư. Chủ đầu tư ưu tiên các ngành công nghiệp sạch, công nghiệp ít ô nhiễm, công nghệ cao, ít phát thải và ít thâm dụng lao động. Các lĩnh vực được định hướng gồm công nghiệp chế biến - chế tạo, dệt may, giày da, sản phẩm nội thất, dược phẩm, nhựa, cơ khí, cơ khí chính xác và các ngành công nghệ cao thân thiện với môi trường.

Theo ông Bùi Văn Minh, Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Công nghiệp An Điền, xu hướng phát triển khu công nghiệp xanh, tuần hoàn, sinh thái là định hướng chung để nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao. Với giai đoạn mở rộng, An Điền tập trung đầu tư hạ tầng đồng bộ, tăng mảng xanh, quy hoạch điện tiết kiệm, khuyến khích doanh nghiệp sử dụng năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện mặt trời áp mái trên nhà xưởng.

Bên cạnh đó, công ty định hướng ứng dụng các giải pháp quản lý thông minh, từng bước tích hợp trí tuệ nhân tạo trong quản lý nước thải, điện, nước sinh hoạt, an ninh và vận hành hạ tầng. Các giải pháp này không chỉ giúp tối ưu chi phí, nâng cao hiệu quả quản trị mà còn hỗ trợ doanh nghiệp trong khu công nghiệp thực hiện các cam kết về giảm phát thải, hướng đến mục tiêu Net Zero vào năm 2050.

Trong bối cảnh cạnh tranh lao động giữa các địa phương ngày càng lớn, An Điền cũng chú trọng hỗ trợ doanh nghiệp tuyển dụng. Theo đại diện công ty, khu công nghiệp tạo điều kiện cho doanh nghiệp tổ chức tuyển dụng lao động trong và ngoài khu, đồng thời ưu tiên đăng tải nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp trên nền tảng thông tin của công ty. Đến tháng 3.2026, khả năng đáp ứng nhu cầu lao động của các doanh nghiệp trong khu đạt trên 90%.

Từ một khu công nghiệp được thành lập trong giai đoạn đầu phát triển công nghiệp của địa phương, Khu công nghiệp Rạch Bắp đang chuyển mình sang giai đoạn mới với yêu cầu cao hơn về chất lượng tăng trưởng. Sự kết hợp giữa hiệu quả khai thác của giai đoạn 1 và tầm nhìn xanh, sinh thái, thông minh của giai đoạn 2 được xem là nền tảng để đơn vị tục đóng góp vào chiến lược phát triển hạ tầng công nghiệp hiện đại của VRG tại vùng kinh tế trọng điểm Đông Nam bộ.