KCN Việt Nam và nỗ lực cải thiện an sinh, nâng cao chất lượng nguồn lao động

Theo công bố tại Diễn đàn Hỗ trợ pháp lý đầu tư 2025, Việt Nam hiện có hơn 430 khu công nghiệp với khoảng 4,1 triệu lao động, song 70 - 80% công nhân chưa tiếp cận được nhà ở phù hợp.

Cùng với đó, thị trường lao động khu công nghiệp đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc, chuyển trọng tâm từ mở rộng quy mô sang nâng cao chất lượng nhằm đáp ứng nhu cầu của dòng vốn FDI thế hệ mới. Dự báo giai đoạn 2025 - 2035 cho thấy trên 95% nhu cầu tuyển dụng là lao động qua đào tạo, đặt ra yêu cầu cao hơn về kỹ năng, tay nghề và khả năng thích ứng của người lao động.

Trong bối cảnh này, việc đảm bảo an sinh song hành với phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đang trở thành vấn đề mang tính chiến lược, đòi hỏi sự tham gia chủ động và phối hợp của các bên liên quan.

Ông Hardy Diec, Giám đốc điều hành Tập đoàn KCN Việt Nam, nhận định: "Những năm gần đây, bên cạnh các yếu tố về chất lượng công trình, các nhà đầu tư ngày càng coi trọng yếu tố bền vững cũng như các tiêu chí về ESG khi xem xét quyết định đầu tư. Đồng thời với đó, chất lượng và sự ổn định của nguồn nhân lực tại địa phương cũng là yếu tố then chốt, khi doanh nghiệp cần lực lượng lao động có tay nghề cao và khả năng gắn bó lâu dài".

Thực tế, ngay từ khi thành lập, KCN Việt Nam đã xác định ESG là chiến lược xuyên suốt trong hoạt động kinh doanh và vận hành. Trên nền tảng các yếu tố Môi trường (E) và Minh bạch (G) được chú trọng từ giai đoạn đầu, tập đoàn cũng từng bước mở rộng trọng tâm sang Xã hội (S), tập trung vào các vấn đề liên quan đến người lao động.

Một trong các nỗ lực của tập đoàn là chương trình trách nhiệm xã hội "KCN Việt Nam - Gắn kết hướng tương lai" được triển khai trong năm 2025, với hai trọng tâm là hỗ trợ an sinh và giáo dục. Chương trình được thực hiện với sự phối hợp của Báo Lao Động và Quỹ Tấm Lòng Vàng, hướng đến nhóm thụ hưởng trực tiếp là công nhân và con em công nhân tại các địa bàn công nghiệp trọng điểm, góp phần tháo gỡ các nút thắt liên quan đến đời sống công nhân và phát triển nhân lực.

Đại diện Tập đoàn KCN Việt Nam trao hỗ trợ xây, sửa nhà cho công đoàn viên và học bổng cho con em công nhân vượt khó, học giỏi tại Đồng Nai

Trong giai đoạn từ tháng 9.2025 đến tháng 1.2026, chương trình đã hỗ trợ xây mới hoặc sửa chữa nhà cho bốn gia đình công nhân có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời trao 100 suất học bổng cho con em công nhân vượt khó, học giỏi tại bốn tỉnh thành: Tây Ninh, Đồng Nai, Bắc Ninh và Hải Phòng. Việc đảm bảo nơi ở, cải thiện điều kiện sinh hoạt giúp người lao động giảm áp lực chi phí, ổn định cuộc sống và tăng khả năng gắn bó lâu dài với nơi làm việc.

Hỗ trợ nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực tại địa phương là một trong những mục tiêu quan trọng mà KCN Việt Nam hướng tới

Ngoài ra, nhiều phần học bổng và trang thiết bị đào tạo cũng lần lượt được trao cho Trường Cao đẳng Long An và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Hải Phòng, nhằm cải thiện điều kiện giảng dạy, thực hành và nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực có trình độ, tay nghề cao cho địa phương, đặc biệt trong các lĩnh vực điện tử và công nghệ cao.

Gói hỗ trợ được KCN Việt Nam trao tặng cho Trường Cao đẳng Kỹ thuật Hải Phòng nhằm góp phần bổ sung, cải thiện cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng giảng dạy cho nhà trường

Ông Hardy Diec cho biết các hoạt động vừa qua không phải là những hỗ trợ mang tính ngắn hạn, mà chính là một phần quan trọng trong chiến lược ESG gắn với mục tiêu phát triển bền vững của doanh nghiệp. "Đối với chúng tôi, đầu tư cho môi trường sống, an sinh và giáo dục của người lao động cũng chính là đầu tư cho sự ổn định và hiệu quả lâu dài của hệ sinh thái sản xuất tại các khu công nghiệp", ông nói.

Ngoài ra, Tập đoàn còn thường xuyên tổ chức các hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ các nhóm đối tượng yếu thế, trẻ em mồ côi, phát triển mảng xanh nhằm lan tỏa tinh thần hướng đến phát triển bền vững trong đội ngũ nhân viên. Với tổng giá trị hỗ trợ 400 triệu đồng, chương trình "KCN Việt Nam - Gắn kết hướng tương lai" đã góp phần tạo hiệu quả thiết thực cho quá trình nâng cao chất lượng an sinh, đồng thời ổn định nguồn lao động tại các địa bàn công nghiệp trọng điểm. Đây cũng được xem là nền tảng để KCN Việt Nam tiếp tục nghiên cứu và triển khai các chương trình, dự án phù hợp với nhu cầu thực tế trong giai đoạn tiếp theo.