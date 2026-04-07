KDI Holdings 10 năm định hình phát triển qua 3 trục: Con người, trải nghiệm, bền vững

Kỷ niệm 10 năm thành lập, KDI Holdings triển khai chuỗi hoạt động trên toàn hệ thống từ cuối tháng 3 đến hết tháng 4.2026. Không chỉ dừng lại ở ý nghĩa kỷ niệm, các hoạt động cho thấy sự chuyển dịch rõ nét về cách tiếp cận: hướng tới chiều sâu và giá trị dài hạn qua ba trụ cột: con người, trải nghiệm và phát triển bền vững.

Đáng chú ý, nhiều hoạt động không chỉ giới hạn trong phạm vi nội bộ mà được thiết kế theo hướng mở, kết nối với khách hàng, đối tác và cộng đồng, từ đó gia tăng sức sống cho các điểm đến du lịch, trọng tâm là quần thể Libera Nha Trang tại Khánh Hòa.

Ban lãnh đạo Tập đoàn KDI trong buổi lễ chào mừng kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Ảnh: KDI Holdings

Theo đại diện lãnh đạo Tập đoàn, các hoạt động kỷ niệm 10 năm được xem là bước chuyển quan trọng, không chỉ để nhìn lại hành trình đã qua mà còn nhằm thử nghiệm và từng bước hoàn thiện cách thức phát triển hệ sinh thái theo hướng tích hợp, trong đó doanh nghiệp đồng hành cùng địa phương trong việc tạo ra các giá trị bền vững cho du lịch và cộng đồng.

Con người - Nâng chuẩn nội lực, lan tỏa giá trị vận hành bền vững

Trong cấu trúc phát triển của KDI Holdings, con người được xác định là nền tảng cốt lõi cho mọi chuyển động. Không chỉ dừng lại ở sự gắn kết, tập đoàn tập trung chuẩn hóa và nâng cao chất lượng vận hành toàn hệ thống qua chương trình đổi mới tác phong đồng bộ. Việc thiết lập các tiêu chuẩn về trang phục và giao tiếp giúp mỗi nhân sự thực sự trở thành một "điểm chạm thương hiệu" tinh tế, trực tiếp định hình trải nghiệm dịch vụ đẳng cấp trong hành trình tiếp xúc với khách hàng.

Song song đó, KDI Holdings chú trọng bồi dưỡng thế hệ kế thừa thông qua các hoạt động sáng tạo như cuộc thi Canva AI. Đây không chỉ là sân chơi công nghệ mà còn là hướng tiếp cận chiến lược nhằm chuẩn bị nguồn nhân lực trẻ chất lượng, đầu tư bài bản này không chỉ phục vụ mục tiêu nội tại mà còn góp phần hình thành đội ngũ nhân sự bản lĩnh, sẵn sàng đồng hành cùng sự bứt phá của ngành du lịch - dịch vụ tương lai.

Trải nghiệm đa giác quan - Kiến tạo điểm đến và gia tăng sức hút du lịch tại Libera Nha Trang

Tại Libera Nha Trang, chuỗi kỷ niệm 10 năm khắc họa rõ nét tư duy phát triển du lịch theo hướng trải nghiệm. Tọa lạc tại Bãi Tiên, dự án không chỉ là bất động sản nghỉ dưỡng mà được định hình thành không gian tích hợp văn hóa, nghệ thuật và tương tác cộng đồng.

Toàn cảnh Libera Nha Trang - nơi diễn ra các hoạt động gắn với trải nghiệm và phát triển bền vững

Không gian bên ngoài Nhà hát Đó được tổ chức thành khu triển lãm sắp đặt kết hợp trình diễn âm nhạc và thời trang. Bên trong, các tiết mục như "Rối Mơ", "Chum" mang đến sự giao thoa giữa nghệ thuật truyền thống và đương đại, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa du lịch. Tâm điểm là ngày 25.4 với chuỗi sự kiện xuyên suốt từ sáng đến tối. Từ vẽ tranh công nghệ, lễ hội carnival đến đại nhạc hội kết hợp bắn pháo hoa, tất cả kiến tạo nên một hành trình trải nghiệm đa giác quan đầy ấn tượng.

Nhà hát Đó - công trình mang tính biểu tượng của Libera Nha Trang

Có thể nói, việc xây dựng các hoạt động theo hướng trải nghiệm không chỉ nhằm gia tăng giá trị cho khách tham gia, mà còn góp phần định hình Libera Nha Trang như một điểm đến có bản sắc, nơi du lịch được tiếp cận theo chiều sâu thay vì chỉ dừng lại ở tham quan.

Bền vững - Gắn phát triển du lịch với trách nhiệm bảo tồn môi trường

Song hành với trải nghiệm, yếu tố bền vững được lồng ghép xuyên suốt trong chuỗi hoạt động, đặc biệt thông qua các chương trình liên quan đến bảo tồn biển.

Hoạt động lặn biển trồng san hô được triển khai với sự phối hợp của các đơn vị chuyên môn, cho phép khách mời trực tiếp tham gia vào quá trình phục hồi hệ sinh thái. Không chỉ mang tính trải nghiệm, chương trình còn kết hợp gây quỹ bảo tồn thông qua các hoạt động trong đêm gala và các sự kiện liên quan, hướng tới việc duy trì và mở rộng các dự án bảo vệ môi trường biển. Bên cạnh đó, trải nghiệm nuôi cấy ngọc trai cũng được đưa vào hành trình nhằm lan tỏa giá trị tài nguyên bền vững.

Lặn biển trồng san hô là một trong những kế hoạch hướng tới phát triển bền vững



Theo chia sẻ từ phía doanh nghiệp, trong bối cảnh tài nguyên tự nhiên chịu nhiều áp lực, việc tích hợp yếu tố bảo tồn vào các hoạt động phát triển không còn là lựa chọn mang tính bổ trợ, mà đang dần trở thành một phần tất yếu trong chiến lược dài hạn.