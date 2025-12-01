KDI Holdings hỗ trợ 1 tỉ đồng đến đồng bào bị ảnh hưởng lũ lụt tại Khánh Hòa

Đây là hoạt động tiếp nối tinh thần sẻ chia và trách nhiệm xã hội mà KDI Holdings luôn phát huy.

Đại diện Công ty cổ phần Vega City, thành viên thuộc Tập đoàn KDI đã trao số tiền ủng hộ 1 tỉ đồng thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa ẢNH: B.KH

Đợt mưa lũ kéo dài từ giữa tháng 11 đã gây thiệt hại nặng nề trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, khiến nhiều hộ dân mất nhà cửa, tài sản; hạ tầng giao thông, điện nước bị ảnh hưởng nghiêm trọng; đời sống của hàng nghìn người dân rơi vào cảnh khó khăn.

Sáng 23-24.11, tập thể Công ty cổ phần VGE (Nhà hát Đó) chung tay làm sạch bãi biển Nha Trang sau lũ ẢNH: B.KH

Hưởng ứng tinh thần tương thân tương ái, Công ty cổ phần Vega City cùng ban lãnh đạo và cán bộ nhân viên các công ty thành viên thuộc KDI Holdings, đã chung tay ủng hộ đồng bào vùng lũ với tổng số tiền 1 tỉ đồng, được trao thông qua UBMTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa. Sự đóng góp này thể hiện cam kết của tập đoàn trong việc đồng hành cùng địa phương khắc phục hậu quả thiên tai, phục hồi sinh hoạt và sản xuất. Đồng thời, ban lãnh đạo và các cán bộ nhân viên công ty thành viên tập đoàn cũng tích cực tham gia vào các hoạt động quyên góp, cứu trợ bà con vùng lũ và đồng hành cùng địa phương khắc phục thiệt như chung tay dọn dẹp, vệ sinh môi trường, đường phố, bãi biển.

Quỹ Nhân ái Vega City cùng với quỹ công đoàn hỗ trợ 75 gia đình cán bộ nhân viên tại dự án Libera Nha Trang bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ẢNH: KDI HOLDINGS

Song song với hoạt động hỗ trợ cộng đồng, tập đoàn, công ty cùng quỹ Nhân ái và quỹ công đoàn Vega City cũng đặc biệt quan tâm đến đời sống của cán bộ nhân viên bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Trong những ngày khó khăn nhất, Tổ cứu trợ Vega City đã kịp thời có mặt tại nhiều khu vực bị thiệt hại như: Diên Khánh, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Ngọc, Vĩnh Phương, Ninh Hòa… để thăm hỏi, động viên và trao nhu yếu phẩm, hỗ trợ kinh phí tới 75 gia đình CBNV công ty bị ảnh hưởng và mong mọi người sớm ổn định cuộc sống.