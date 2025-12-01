Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Doanh nghiệp

KDI Holdings hỗ trợ 1 tỉ đồng đến đồng bào bị ảnh hưởng lũ lụt tại Khánh Hòa

Nguồn: Vega City
Nguồn: Vega City
01/12/2025 10:13 GMT+7

Sáng 28.11.2025, đại diện Công ty cổ phần Vega City, thành viên thuộc Tập đoàn KDI đã trao 1 tỉ đồng thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa nhằm hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi đợt lũ lụt nghiêm trọng vừa qua.

Đây là hoạt động tiếp nối tinh thần sẻ chia và trách nhiệm xã hội mà KDI Holdings luôn phát huy.

- Ảnh 1.

Đại diện Công ty cổ phần Vega City, thành viên thuộc Tập đoàn KDI đã trao số tiền ủng hộ 1 tỉ đồng thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa

ẢNH: B.KH

Đợt mưa lũ kéo dài từ giữa tháng 11 đã gây thiệt hại nặng nề trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, khiến nhiều hộ dân mất nhà cửa, tài sản; hạ tầng giao thông, điện nước bị ảnh hưởng nghiêm trọng; đời sống của hàng nghìn người dân rơi vào cảnh khó khăn.

- Ảnh 2.

Sáng 23-24.11, tập thể Công ty cổ phần VGE (Nhà hát Đó) chung tay làm sạch bãi biển Nha Trang sau lũ

ẢNH: B.KH

Hưởng ứng tinh thần tương thân tương ái, Công ty cổ phần Vega City cùng ban lãnh đạo và cán bộ nhân viên các công ty thành viên thuộc KDI Holdings, đã chung tay ủng hộ đồng bào vùng lũ với tổng số tiền 1 tỉ đồng, được trao thông qua UBMTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa. Sự đóng góp này thể hiện cam kết của tập đoàn trong việc đồng hành cùng địa phương khắc phục hậu quả thiên tai, phục hồi sinh hoạt và sản xuất. Đồng thời, ban lãnh đạo và các cán bộ nhân viên công ty thành viên tập đoàn cũng tích cực tham gia vào các hoạt động quyên góp, cứu trợ bà con vùng lũ và đồng hành cùng địa phương khắc phục thiệt như chung tay dọn dẹp, vệ sinh môi trường, đường phố, bãi biển.

- Ảnh 3.

Quỹ Nhân ái Vega City cùng với quỹ công đoàn hỗ trợ 75 gia đình cán bộ nhân viên tại dự án Libera Nha Trang bị ảnh hưởng bởi lũ lụt

ẢNH: KDI HOLDINGS

Song song với hoạt động hỗ trợ cộng đồng, tập đoàn, công ty cùng quỹ Nhân ái và quỹ công đoàn Vega City cũng đặc biệt quan tâm đến đời sống của cán bộ nhân viên bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Trong những ngày khó khăn nhất, Tổ cứu trợ Vega City đã kịp thời có mặt tại nhiều khu vực bị thiệt hại như: Diên Khánh, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Ngọc, Vĩnh Phương, Ninh Hòa… để thăm hỏi, động viên và trao nhu yếu phẩm, hỗ trợ kinh phí tới 75 gia đình CBNV công ty bị ảnh hưởng và mong mọi người sớm ổn định cuộc sống.

 

Khám phá thêm chủ đề

KDI Holdings hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng lũ lụt tỉnh Khánh Hòa Công ty cổ phần Vega City
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận