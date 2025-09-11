KDI Holdings viết tiếp câu chuyện văn hoá tại Nha Trang với Trống Đồng khổng lồ

Người dân Nha Trang và du khách đang háo hức mong chờ hơn bao giờ hết khi chủ đầu tư KDI Holdings chính thức công bố dành tặng 1.000 vé như món quà tri ân đặc biệt.

Tôn vinh giá trị nghệ thuật và tri ân cộng đồng

Hơn cả một concert giải trí thông thường, La Tiên Show: The Cội (The Cội) sẽ là dịp để hé lộ công trình văn hoá nghệ thuật tiếp theo sắp ra mắt tại Nha Trang: Quảng trường Trống Đồng (hay còn gọi là Quảng trường Âm nhạc).

Đây là dấu ấn khẳng định tầm nhìn của KDI Holdings trong việc kiến tạo Nha Trang thành điểm đến văn hóa - nghệ thuật mới, nối dài chuỗi công trình biểu tượng của ‘Đất Tiên vịnh Ngọc’.

Hình ảnh Quảng trường Trống Đồng sẽ được hé lộ chi tiết tại La Tiên Show: The Cội ngày 13.9 sắp tới.

Dù được đầu tư công phu và dàn dựng hoành tráng, The Cội chỉ phát hành 5.000 vé. Chính sự giới hạn này đã khiến từng tấm vé trở thành một ‘dấu ấn văn hóa’, khẳng định The Cội chính là một chương trình biểu tượng, kết nối văn hoá nghệ thuật truyền thống với không gian đương đại, đưa khán giả lên hành trình viễn du về cội nguồn.

Đặc biệt, ngay từ giai đoạn ‘thai nghén’ sự kiện, KDI Holdings đã dành riêng 1000 vé để tặng cho người dân Nha Trang và du khách trong - ngoài nước. ‘Một chương trình văn hóa chỉ thực sự trọn vẹn khi có sự đồng hành của cộng đồng, những người gắn bó trực tiếp với vùng đất này’, đại diện Ban Tổ chức chia sẻ.

Với người dân địa phương, tấm vé mời chính là món quà tri ân, khẳng định niềm tự hào rằng Nha Trang không chỉ là thiên đường du lịch với cảnh quan thiên nhiên trù phú, mà còn sở hữu những công trình văn hóa nghệ thuật xứng tầm. Còn với du khách, đây là một ‘điểm chạm’ để cảm nhận Nha Trang ở một chiều sâu khác. Khi văn hóa và thiên nhiên hòa quyện, BĐS không chỉ là điểm đến mà còn là không gian gắn kết tinh thần.

Từ bất động sản đến văn hoá: sứ mệnh nâng tầm Nha Trang của KDI Holdings

Tổ chức concert văn hoá nghệ thuật hướng về cội nguồn là cách doanh nghiệp khẳng định triết lý phát triển: bất động sản tôn vinh tinh hoa văn hoá Việt.

Chuỗi công trình văn hóa nghệ thuật mà KDI Holdings kiến tạo tại Nha Trang bao gồm Nhà hát Đó, Quảng trường Âm nhạc với biểu tượng Trống Đồng 20 mét và 8 artworks nhạc cụ truyền thống Việt Nam… Trong đó, Rối Mơ và Chum Show là 2 show diễn top 1 Trip Advisor mang đậm bản sắc văn hoá dân tộc nhưng vẫn kết hợp với nghệ thuật đương đại, để dễ dàng tiếp cận và lan toả đến bạn bè quốc tế.

Chum Show - một trong hai show diễn văn hoá nghệ thuật tại Nhà hát Đó

Trong bối cảnh hội nhập, KDI Holdings đã chọn một hướng đi khác biệt: phát triển bất động sản gắn liền văn hóa - nghệ thuật. Từ đó, Nha Trang song hành phát triển về kinh tế - du lịch với việc trở thành trung tâm của những công trình văn hoá mang tính biểu tượng.

La Tiên Show - The Cội cất lên như bản tráng ca giàu cảm xúc cho hành trình đưa Nha Trang trở thành ‘vịnh ngọc của văn hóa và nghệ thuật’. Tiếng trống đồng vang vọng, giai điệu ngân nga từ cội nguồn hòa quyện cùng ánh sáng và vũ điệu, mở ra một đêm nhạc đẳng cấp để khán giả được chạm tới tự do và niềm tự hào Việt Nam - những giá trị vĩnh cửu đang được nâng niu và bồi đắp tại La Tiên Villa.