KĐT Phú Gia Bảo Lộc sống xanh đón đầu tương lai

Vị trí vàng - Kết nối đa hướng

Cao tốc Dầu Giây - Liên Khương đang được đẩy nhanh tiến độ, rút ngắn thời gian từ TP.HCM đến Bảo Lộc chỉ còn khoảng 2 giờ. Đặc biệt, cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương đã chính thức khởi công ngày 29.6.2025, và tiếp theo đoạn Dầu Giây - Tân Phú sẽ khởi công ngày 19.8.2025, hứa hẹn tạo bước nhảy vọt cho giá trị bất động sản toàn khu vực.

Khu đô thị nép mình trong cảnh quan thiên nhiên đẹp lãng mạn

Tọa lạc ngay mặt tiền Quốc lộ 20, gần nút giao chiến lược với cao tốc và Đường tỉnh 725, từ Phú Gia Bảo Lộc kết nối nhanh chóng đến TP.HCM, Đà Lạt, Nha Trang và các tỉnh Nam Trung Bộ. Đây không chỉ là vị trí thuận tiện di chuyển mà còn là "điểm rơi" tiềm năng dành cho những nhà đầu tư nhạy bén.

Thêm vào đó, những năm qua, kết cấu hạ tầng của Bảo Lộc cũng đã được chú trọng đầu tư, nâng cấp đồng bộ. Nhiều sản phẩm và loại hình du lịch mới được đưa vào kinh doanh, khai thác đã nâng cao chất lượng dịch vụ và cơ sở vật chất của địa phương. Đời sống của người dân Bảo Lộc theo đó cũng không ngừng nâng cao.

Để thu hút số lượng lớn du khách cũng như các nhà đầu tư sẵn sàng với cơ hội sinh lời mà bất động sản nơi đây mang tới, giới chuyên gia cho rằng Bảo Lộc cần nhiều hơn nữa nguồn cung được quy hoạch bài bản, pháp lý hoàn chỉnh.

Đặc biệt, trong bối cảnh thị trường bất động sản đang có sự thanh lọc mạnh mẽ để chọn ra những dòng sản phẩm tiềm năng, những chủ đầu tư đủ tiềm lực và đi đúng hướng, giúp khách hàng ngày càng có nhiều ưu tiên lựa chọn các sản phẩm có pháp lý hoàn chỉnh, quy hoạch đồng bộ, có đơn vị quản lý bài bản, mang lại giá trị thực cùng tiềm năng sinh lời cao.

Kiến trúc đẳng cấp

Phú Gia Bảo Lộc có quy mô 91.214m² gồm 2 phân khu chính với tổng nguồn cung đưa ra thị trường là 357 sản phẩm theo Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đã có giấy phép xây dựng và sổ đỏ từng lô, bao gồm shophouse, nhà liên kế phố, nhà liên kế vườn, biệt thự có diện tích từ 100 - 400 m² với thiết kế kiến trúc La Mã cổ đại độc đáo và công năng sử dụng phù hợp với đa dạng nhu cầu đầu tư - nghỉ dưỡng - ở.

Kiến trúc độc đáo đem đến điểm hấp dẫn cho sản phẩm bất động sản tại Phú Gia Bảo Lộc

Sản phẩm của dự án khu đô thị Phú Gia Bảo Lộc được lấy cảm hứng từ phong cách kiến trúc vùng Florence - Tuscany của nước Ý đã tạo nên sự khác biệt cho dự án bởi các dãy nhà đa sắc màu, cá nhân hóa từng ngôi nhà cho gia chủ trong quần thể đồng nhất về kiến trúc.

Đặc biệt với tâm huyết giữ trọn nét đẹp tự nhiên của địa thế Bảo Lộc, các dãy nhà được khéo léo phân bổ và xây dựng nương theo địa thế đất tạo nên cảnh quan uốn lượn, trập trùng vô cùng độc đáo. Quan trọng hơn cả, sắc màu rực rỡ là nhân tố định vị sự sôi động và tươi mới cho dự án với mục tiêu đưa Phú Gia Bảo Lộc trở thành điểm đến mới hấp dẫn tại Bảo Lộc.

Tiện ích vượt trội - Chuẩn sống trọn vẹn

Với tâm huyết mang đến Bảo Lộc một khu đô thị kiểu mẫu, Chủ đầu tư còn chú trọng quy hoạch hơn 30 tiện ích đẳng cấp lấy cảm hứng từ thần thoại La Mã cổ đại để nâng tầm cuộc sống của cư dân. Điểm nhấn chính của toàn dự án là 4 khu vườn được đặt tên theo 3 vị thần La Mã: Cupid Garden, Minerva Garden, Apollo Garden và vườn địa đàng Eden Garden được đặt xen kẽ xuyên suốt toàn dự án ngoài tạo không gian xanh mát còn là những điểm "check-in" độc đáo phải đến của khách du lịch khi tới thành phố Bảo Lộc như tháp nghiêng Pisa, đôi cánh thiên thần, vườn ánh sáng hoa Bồ Công Anh, cánh cổng thời gian, con đường nghệ thuật, mê cung xanh, đài phun nước, quảng trường, vườn hoa nghệ thuật theo mùa, cầu vượt Firenzi...

Ngoài ra, dự án còn có các tiện ích phục vụ cho nhu cầu an cư, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí như: sân tập golf, sân Pickleball, nhà trẻ, café, sân bóng rổ, sân trượt ván, khu thiền - yoga, khu BBQ, đường chạy bộ, nhà hàng,…tất cả được quy hoạch bài bản, vừa đảm bảo sự riêng tư vừa gắn kết cộng đồng cư dân tinh hoa.

Bảo Lộc đang thu hút mạnh mẽ dòng vốn và dân cư chất lượng cao. Sở hữu bất động sản tại KĐT Phú Gia Bảo Lộc hôm nay chính là đón đầu cơ hội vàng để nhân đôi giá trị tài sản khi hạ tầng hoàn thiện và đô thị bứt phá. KĐT Phú Gia Bảo Lộc - Sống xanh giữa thiên nhiên, kết nối tương lai.