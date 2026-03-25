Kè chắn sóng sạt lở ngay sát địa đạo Vịnh Mốc

Hư hỏng nặng

Đầu tháng 3.2026, PV Thanh Niên có mặt tại khu vực bờ kè chắn sóng ven biển ở xã Cửa Tùng (Quảng Trị) sát với di tích lịch sử địa đạo Vịnh Mốc, ghi nhận nhiều du khách cũng như ban quản lý di tích lo lắng khi hàng chục mét bờ kè bị sạt lở sau nhiều trận bão. Đoạn bờ kè chắn sóng kết hợp đường đi ven biển tại khu vực này đang trong tình trạng sạt lở nghiêm trọng. Một đoạn kè dài khoảng 60 m đã bị sóng biển đánh hư hỏng nặng. Phần thân kè bị khoét sâu vào bên trong, tạo thành hàm ếch lớn, nhiều mảng bê tông và kết cấu bảo vệ bị đánh bật, đổ sụp xuống sát mép nước…

Bờ kè chắn sóng sát địa đạo Vịnh Mốc bị sạt lở nghiêm trọng sau những trận bão năm 2025 ẢNH: BÁ HOÀNG

Điểm sạt lở chỉ cách lối vào hầm trú ẩn của di tích khoảng 10 m. Ngay trên vị trí sạt lở là tuyến đường bê tông ven biển, nơi du khách tham quan địa đạo Vịnh Mốc thường qua lại để ngắm cảnh. Do phần chân kè bị sạt lở, nhiều đoạn mặt đường tiềm ẩn nguy cơ sụt lún nếu không được gia cố kịp thời.

Ông Phan Trường Định, Trưởng ban Quản lý di tích địa đạo Vịnh Mốc, cho biết nguyên nhân của sự cố xuất phát từ đợt bão số 10 năm 2025. Khi đó, sóng lớn liên tục đánh vào khu vực bờ kè khiến nhiều hạng mục bị hư hỏng. "Điểm sạt lở nằm trong phạm vi khu vực 1 của di tích nên chúng tôi rất lo ngại. Nếu không sớm khắc phục, khi bước vào mùa mưa bão sắp tới, sóng lớn có thể làm ảnh hưởng trực tiếp đến di tích", ông Định nói.

Không chỉ tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục xảy ra sạt lở, theo người dân địa phương, sau nhiều tháng kể từ khi xảy ra sạt lở, khu vực này dần trở thành điểm trũng khiến rác thải, túi ni lông, chai nhựa và cả xác động vật theo sóng biển dạt vào, ứ đọng gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến mỹ quan khu vực ven biển.

Khu vực này vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, ảnh hưởng đến phần đường phía trên và đe dọa di tích nếu không kịp thời khắc phục ẢNH: BÁ HOÀNG

Cần sớm sửa chữa

Địa đạo Vịnh Mốc là một trong những di tích lịch sử nổi tiếng của tỉnh Quảng Trị, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến tham quan mỗi năm. Anh Trần Quốc Khánh, du khách đến từ TP.HCM, rất bất ngờ và lo lắng khi đi dọc tuyến đường bị sạt lở này. "Nhìn xuống phía dưới thấy phần kè bị khoét sâu, nhiều mảng bê tông đổ xuống biển, khá nguy hiểm. Đây là khu di tích nổi tiếng nên tôi nghĩ cần sớm sửa chữa để đảm bảo an toàn cho du khách cũng như giữ gìn cảnh quan khu vực", anh Khánh nói.

Với tình trạng sạt lở xảy ra ngay tại khu vực bảo vệ di tích, nếu không kịp thời khắc phục, nguy cơ sụt lún đoạn đường phía trên hoàn toàn có thể xảy ra, kéo theo rủi ro ảnh hưởng đến khu vực di tích bên trong. Ông Võ Đức Diện, Chủ tịch UBND xã Cửa Tùng, cho biết sau khi nắm được tình hình, địa phương đã cử đoàn công tác đến kiểm tra và sớm báo cáo UBND tỉnh đề nghị bố trí kinh phí để khắc phục. Dự kiến trong tháng 3, công tác gia cố và khắc phục đoạn kè bị sạt lở sẽ được triển khai nhằm đảm bảo an toàn cho di tích địa đạo Vịnh Mốc cũng như cho người dân và du khách khi qua lại khu vực ven biển.