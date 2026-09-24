Kể chuyện di sản TP.HCM bằng video ngắn, cơ hội nhận giải hàng chục triệu đồng

Nhằm góp phần khuyến khích thế hệ trẻ sáng tạo nội dung số, đồng thời bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa TP.HCM theo Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam và Nghị quyết số 26-NQ/TW về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, cuộc thi sáng tạo video ngắn Heritage Ho Chi Minh City (do Tạp chí Vietnam Travel, Hội Di sản văn hóa TP.HCM phối hợp tổ chức), diễn ra đến ngày 15.10. Lễ trao giải dự kiến tổ chức vào Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23.11) tại TP.HCM.



Các bạn trẻ tham quan Bảo tàng Lịch sử TP.HCM Ảnh: QUỲNH TRÂN

Bảo vật quốc gia Tam quan Đại đế của nhà sưu tập tư nhân Lê Thanh Nghĩa Ảnh: QUỲNH TRÂN

Trao đổi với PV Thanh Niên sáng 24.9, nhà báo Hà Kiều - Thư ký tòa soạn Tạp chí Vietnam Travel, nhà sáng lập Heritage Ho Chi Minh City - cho biết ban tổ chức khuyến khích người trẻ khai thác những trải nghiệm di sản trên nền tảng số, đồng thời giới thiệu các phương thức thanh toán số tiện ích trong hành trình tham quan, khám phá.

"Qua cuộc thi, chúng tôi mong muốn quảng bá và định vị TP.HCM là điểm đến di sản văn hóa hấp dẫn, giàu bản sắc trong lòng công chúng trong và ngoài nước. Di sản giống một playlist, chỉ khi được remix bằng hình ảnh, video mới có thể tiếp tục sống cùng thời đại. Và sinh viên hôm nay đang góp thêm một "track" mới, để di sản không chỉ được lưu giữ mà còn được sáng tạo, trở thành kho dữ liệu sống đầy bản sắc cho mai sau", nhà báo Hà Kiều chia sẻ.

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Theo thể lệ, tác phẩm dự thi là các video ngắn gần gũi, sinh động, có độ phân giải tối thiểu 1.080 x 1.920 pixel, tỷ lệ khung hình dọc 9:16, âm thanh từ 128 kbps trở lên, định dạng MP4 chuẩn nén H.264, thời lượng không quá 180 giây và dung lượng không quá 200 MB.

Mỗi tác giả có thể gửi nhiều sản phẩm dự thi nhưng phải thống nhất thông tin cá nhân. Những tác phẩm có chất lượng sẽ được lựa chọn đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok và Zalo Video của Heritage Ho Chi Minh City.

Đối tượng tham gia là công dân Việt Nam và người nước ngoài, trong đó ưu tiên học sinh, sinh viên có khả năng sáng tạo nội dung số về di sản văn hóa TP.HCM.

Ban tổ chức trao 1 giải nhất trị giá 20 triệu đồng, 1 giải nhì 12 triệu đồng, 1 giải ba 8 triệu đồng, 1 giải triển vọng 5 triệu đồng và 1 giải trải nghiệm số ấn tượng trị giá 5 triệu đồng. Giải trải nghiệm số ấn tượng dành cho video thể hiện tốt nhất trải nghiệm thanh toán số, ví điện tử trong hành trình khám phá di sản văn hóa TP.HCM.

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Với chiếc điện thoại, các bạn trẻ đều có thể làm các video ngắn về di sản để gửi dự thi Ảnh: QUỲNH TRÂN

Chi tiết về cuộc thi sáng tạo video ngắn Heritage Ho Chi Minh City, độc giả có thể truy cập Fanpage Heritage Ho Chi Minh City hoặc website của Heritage Ho Chi Minh City và Tạp chí Vietnam Travel để xem thể lệ và thông tin tham dự.