Kẻ cướp cửa hàng FPT Shop ở Thủ Đức đã bị bắt

Đến 17 giờ ngày 22.2, nguồn tin Thanh Niên cho biết, Công an TP.HCM và các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.Thủ Đức vừa bắt giữ nghi phạm trong vụ cầm dao xông vào cướp tài sản tại cửa hàng FPT Shop trên địa bàn P.Linh Tây.

Công an đã bắt giữ kẻ cướp cửa hàng FPT Shop ở TP.Thủ Đức, TP.HCM ẢNH: TDK

Theo nguồn tin, nghi phạm còn khá trẻ. Người này bị bắt tại một nhà trọ trên địa bàn P.Linh Chiểu (TP.Thủ Đức), sau 3 giờ gây án.

Bước đầu, công an xác định tài sản bị cướp là tiền mặt, ước tính số tiền bị cướp trên 100 triệu đồng. Vụ cướp được nam thanh niên chuẩn bị từ trước.

Hiện Công an TP.HCM đang lấy lời khai nghi phạm để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 13 giờ trưa cùng ngày, nam thanh niên chạy xe máy đến cửa hàng FPT Shop tại giao lộ Phạm văn đồng - Tô Ngọc Vân.

Người này đậu xe máy, rồi cầm dao xông vào cửa hàng, đe dọa nhân viên rồi cướp tài sản và nhanh chóng tẩu thoát.

Khi kẻ cướp rời đi, nhân viên lập tức báo tin công an khu vực. Công an TP.HCM và Công an TP.Thủ Đức nhanh chóng có mặt trích xuất camera an ninh, khám nghiệm hiện trường vụ việc. Một tổ trinh sát khác được điều động tỏa đi truy bắt kẻ gây án.

Thượng tá Nguyễn Trung Hòa, Phó trưởng Công an TP.Thủ Đức trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo công tác điều tra.