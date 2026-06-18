Kẻ giết người hàng loạt lãnh án trong vụ phân xác 8 phụ nữ ở Mỹ

Bị cáo Rex Heuermann nghe tuyên án

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Sau nhiều thập niên chờ đợi công lý, người thân của những nạn nhân bị kẻ sát nhân hàng loạt ở bãi biển Gilgo (bang New York, Mỹ) giết hại đã cực lực lên án hắn vào ngày 17.6, trước khi bị cáo lãnh án tù chung thân.

Tại tòa, kẻ giết người hàng loạt Rex Heuermann (63 tuổi) nói với họ rằng "tôi chịu trách nhiệm". "Những lời tôi nói sẽ không có ý nghĩa gì", hãng AP dẫn lời bị cáo, một kiến trúc sư ở Long Island đã sống một cuộc đời bí mật đầy bạo lực trong nhiều năm trước khi thừa nhận đã giết 8 phụ nữ.

Bản án đã khép lại một cuộc điều tra đặc biệt, giải mã một trong những vụ án bí ẩn nhất ở New York.

Những vụ mất tích của các cô gái trẻ tưởng chừng không liên quan nhau và phần lớn bị bỏ qua đã trở thành tâm điểm của các phim tài liệu, sách và podcast về tội phạm, sau khi cảnh sát bắt đầu phát hiện hài cốt của các nạn nhân trong bụi rậm đầy cát dọc theo một con đường ven biển.

"Một triệu năm cũng không đủ. Không gì có thể bù đắp được điều này. Tôi cảm thấy ghê tởm đến mức không thể chịu đựng nổi", cô Jasmine Robinson, em họ của nạn nhân Jessica Taylor, phát biểu tại tòa.

Trong khi lần lượt người thân của các nạn nhân phát biểu, bị cáo Heuermann ngồi đặt hai tay trên bàn, nhìn thẳng về phía trước và khẽ gõ ngón tay.

Bà JoAnn Mack, mẹ của nạn nhân Valerie Mack, nói với kẻ giết người rằng con gái bà "có những ước mơ đã bị cướp đi tất cả". "Công lý đã được thực thi, nhưng nó không thể bù đắp những gì đã mất", bà Mack nói.

Hồi tháng 4, bị cáo Heuermann đã nhận tội giết 7 phụ nữ, gồm Melissa Barthelemy, Valerie Mack, Jessica Taylor, Megan Waterman, Amber Lynn Costello, Maureen Brainard-Barnes và Sandra Costilla.

Heuermann cũng thừa nhận trước tòa đã giết nạn nhân thứ 8, Karen Vergata, dù hắn chưa bị truy tố về cái chết của nạn nhân này. Hắn nói rằng hắn đã siết cổ các nạn nhân, nhiều người trong số họ là gái mại dâm, và phân xác một số người trong số họ.

Hầu hết các phụ nữ mất tích trong khoảng thời gian từ năm 2000 đến năm 2010 và thi thể của họ đều được tìm thấy ở Long Island, phần lớn được tìm thấy dọc theo đường Ocean Parkway gần bãi biển Gilgo.

Sau khi Heuermann bị bắt vào năm 2023, các công tố viên đã thu hồi được những gì họ mô tả là "bản kế hoạch" cho các vụ giết người từ các tập tin máy tính của hắn. Trong số các tài liệu đó có một loạt danh sách về việc hạn chế tiếng ồn, làm sạch thi thể và tiêu hủy bằng chứng.

Theo thỏa thuận nhận tội, Heuermann đã đồng ý hợp tác với đơn vị phân tích hành vi của Cục Điều tra liên bang (FBI) để hỗ trợ bắt giữ những kẻ giết người hàng loạt khác.