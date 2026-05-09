Kế hoạch bí mật trở lại Hoàng gia Anh của Meghan Markle bị bại lộ?

Dù đã rời xa các nhiệm vụ chính thức, cặp đôi Sussex vẫn luôn là tâm điểm của truyền thông Anh với những động thái gây tranh cãi Ảnh: Reuters

Theo các nguồn tin thân cận, Nữ công tước xứ Sussex Meghan Markle đang ấp ủ dự định trở lại hàng ngũ các thành viên cao cấp của Hoàng gia Anh.

Mark Dolan, chuyên gia phân tích và là người dẫn chương trình podcast về hoàng gia của tờ Daily Express, cho rằng Meghan đã nhận ra các dự án kinh doanh độc lập của cô không đạt được thành công như kỳ vọng.

Ông Dolan nhận định, chuyến đi kéo dài 4 ngày cùng Hoàng tử Harry đến Úc vừa qua thực chất là một "phép thử" phản ứng dư luận. Chuyên gia này phân tích: "Theo tôi hiểu, Meghan đã nhận thấy thương hiệu độc lập mang tên mình không thực sự hiệu quả. Cô ấy dường như đã hiểu ra rằng mình cần ánh hào quang hoàng gia để duy trì sức ảnh hưởng".

Dù một số sản phẩm thương mại vẫn có sức hút, nhưng sự nghiệp truyền hình của Meghan lại đang đứng trước nguy cơ đóng băng. Tờ Variety xác nhận chương trình trên Netflix mang tên With Love, Meghan đã không được gia hạn mùa thứ ba. Nguyên nhân được cho là do mùa thứ hai thất bại thảm hại về tỷ suất người xem, thậm chí không vào nổi danh sách 1.000 chương trình phổ biến nhất trên nền tảng này.

Khao khát lấy lại tước hiệu của Meghan Markle?

Ngôi sao của TalkTV, ông Dolan khẳng định Meghan đang rất muốn hàn gắn những rạn nứt với gia đình chồng để bắt đầu lại từ đầu. "Các nguồn tin cho biết cô ấy đang nỗ lực nối lại liên lạc với Vua Charles III. Chuyến đi Úc chính là bước thăm dò cho mối quan hệ đó", ông nói thêm.

Thất bại từ các dự án kinh doanh độc lập được cho là nguyên nhân khiến Meghan muốn nối lại tước hiệu hoàng gia Ảnh: Reuters

Năm 2020, cặp đôi Sussex từng gây chấn động toàn cầu khi tuyên bố từ bỏ hoàn toàn vai trò thành viên Hoàng gia Anh để chuyển đến California (Mỹ) sinh sống. Kể từ đó, họ không ít lần công khai chỉ trích Hoàng gia Anh. Tuy nhiên, thực tế cho thấy Meghan vẫn luôn thể hiện sự "quyến luyến" đặc biệt với các tước hiệu quý tộc.

Trong một chương trình trên Netflix, Meghan từng nhanh chóng sửa lời người bạn thân, nhà văn Mindy Kaling, khi người này gọi cô đơn thuần là "Meghan Markle". Nữ công tước đáp lại đầy ẩn ý: "Giờ thì các bạn biết tôi là Sussex rồi đấy". Câu nói này khiến không ít người xem bối rối bởi Sussex vốn là tước hiệu được phong tặng, không phải là một họ thông thường.

Tương tự, trong bài viết trên tạp chí Harper's Bazaar, cây viết Kaitlyn Greenidge cũng bày tỏ sự ngạc nhiên về cách Meghan được giới thiệu. Dù chỉ là những buổi gặp gỡ riêng tư, sự xuất hiện của cô luôn được thông báo một cách trịnh trọng là "Nữ công tước xứ Sussex".

Những chi tiết này càng củng cố giả thuyết, dù đã rời xa London nửa vòng trái đất, Meghan Markle vẫn đang tìm mọi cách để duy trì và khôi phục địa vị hoàng tộc của mình trong bối cảnh ánh hào quang tại Hollywood dần phai nhạt.