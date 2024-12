Kế hoạch 'giải cứu' TikTok

Theo phán quyết trước đó, ngày 19.1.2025 là hạn chót để TikTok phải bán tài sản tại Mỹ hoặc ngừng hoạt động. Trong bức thư trên, 2 thượng nghị sĩ cho rằng chính quyền Washington nên kéo dài thời hạn thêm 90 ngày cho TikTok.

Tỉ phú Frank McCourt là một trong các bên có ý định mua lại TikTok ẢNH: MCCOURT GLOBAL/REUTERS

Một ngày trước khi họ gửi thư, Tối cao Pháp viện Mỹ thông báo sẽ cân nhắc kiến nghị khẩn cấp của TikTok và công ty mẹ ByteDance (trụ sở Trung Quốc) liên quan đến việc thi hành luật cấm ứng dụng vì lý do quan ngại an ninh quốc gia. Tòa sẽ nghe các bên trình bày vào ngày 10.1.2025. "Dựa trên tương lai bất định của đạo luật và những hậu quả của nó đối với quyền tự do ngôn luận, chúng tôi thúc giục ông (Joe Biden) trước ngày 19.1.2025 hãy hoãn thi hành thêm 90 ngày nữa", Reuters dẫn nội dung bức thư. Đánh giá về nỗ lực mới nhất của TikTok và ByteDance, các nhà phân tích của Bloomberg Intelligence cho rằng ứng dụng chỉ có 30% cơ hội thoát được lệnh cấm.

Tỉ phú bất động sản Mỹ Frank McCourt, với khối tài sản ước tính 2,4 tỉ USD theo bảng xếp hạng của Bloomberg, đã chia sẻ với Đài Fox News về kế hoạch mua lại TikTok nếu công ty mẹ ByteDance thua cuộc trong trận chiến pháp lý ở Tòa Tối cao Mỹ. Ông McCourt, Chủ tịch điều hành Công ty McCourt Global (trụ sở bang New York), cho biết đội ngũ của ông đang thảo luận với chính quyền sắp tới của Tổng thống đắc cử Donald Trump về khả năng này.

Còn theo trang Axios, đội ngũ của tỉ phú McCourt đã nhận được "cam kết không chính thức giúp vận động được hơn 20 tỉ USD" phục vụ cho nỗ lực mua TikTok trong trường hợp ByteDance có ý định bán. Kế hoạch mua lại TikTok của tỉ phú Mỹ nhận được sự ủng hộ của công ty dịch vụ tài chính Guggenheim Securities (trụ sở ở bang New York và Illinois) và Kirkland & Ellis, một trong những hãng luật lớn nhất thế giới.

Tuy nhiên, ông McCourt cho hay hiện vẫn chưa tiếp xúc được với phía ByteDance. "Chúng tôi đã tìm cách tiếp cận nhưng không thành công vì họ (ByteDance) cho rằng sẽ giành được chiến thắng pháp lý, và họ chưa bàn đến khả năng bán TikTok", Business Insider dẫn lời ông McCourt. Ngoài kế hoạch trên, những nhà đầu tư khác, bao gồm cựu Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin, trong quá khứ từng tỏ ý muốn mua lại ứng dụng mạng xã hội phổ biến với khoảng 170 triệu người đang sử dụng ở Mỹ.

Bên cạnh đó, ông thừa nhận đến nay vẫn chưa biết được hướng đi kế tiếp của TikTok nếu đạo luật trên chính thức có hiệu lực. "Họ có lẽ sẽ để TikTok đóng cửa", vị tỉ phú chia sẻ với trang Yahoo Finance. "Tôi hy vọng là không. Tổng thống đắc cử Trump cũng không muốn thế", theo ông McCourt. Ông Trump đã gặp Tổng giám đốc TikTok Shou Chew ở Mar-a-Lago (bang Florida) hôm 16.12, theo Đài CNN. Chưa rõ nội dung cuộc gặp, nhưng ông Trump trước đó cho rằng có lẽ sẽ thay đổi cách tiếp cận với TikTok. Hiện vẫn chưa rõ cách tiếp cận mới của ông Trump là gì.