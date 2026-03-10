Kê khai thuế sau Nghị định 68: Hộ kinh doanh bắt nhịp nhờ chuyển đổi số

Nhiều thay đổi trong cách tính thuế và tài khoản thanh toán chính thức áp dụng

Mới đây, ngày 5.3.2026, Chính phủ đã chính thức ban hành Nghị định 68/2026/NĐ-CP để quy định về chính sách thuế và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Theo đó, 3 mốc doanh thu 500 triệu đồng, 1 tỉ đồng và 3 tỉ đồng là các ngưỡng quan trọng trong quản lý thuế hộ kinh doanh. Hộ có doanh thu từ 500 triệu đồng/năm trở xuống không phải nộp thuế GTGT và thuế TNCN; nếu vượt 500 triệu đồng, nghĩa vụ kê khai và nộp thuế phát sinh từ quý vượt ngưỡng.

Hộ kinh doanh từ 1 tỉ đồng/năm trở lên bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn từ máy tính tiền kết nối dữ liệu. Với hộ có doanh thu trên 3 tỉ đồng/năm, thuế thu nhập cá nhân được tính theo thu nhập tính thuế nhân với thuế suất.

Cùng với đó, theo quy định tại Điều 4 Thông tư 25/2025/TT-NHNN, từ ngày 1.3.2025, tên tài khoản thanh toán của tổ chức cần thể hiện đầy đủ tên của đơn vị theo giấy phép thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Quy định này giúp việc quản lý và đối soát giao dịch trở nên rõ ràng hơn, đồng thời tạo nền tảng để các hộ kinh doanh xây dựng hệ thống quản trị tài chính bài bản.

Trên thực tế, nhiều hộ kinh doanh trước đây vẫn duy trì thói quen ghi chép thủ công hoặc tổng hợp dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau. Khi lượng giao dịch tăng lên, việc kiểm soát doanh thu có thể mất nhiều thời gian, đặc biệt trong giai đoạn cần chuẩn bị số liệu để kê khai thuế. Chính vì vậy, việc áp dụng công nghệ đang được xem là giải pháp giúp đơn giản hóa quy trình và nâng cao hiệu quả quản lý.

Hộ kinh doanh lựa chọn chuyển đổi số để bắt kịp với xu hướng, từ đó giúp quá trình kê khai thuế diễn ra thuận lợi hơn

Hệ sinh thái ngân hàng và thanh toán số hỗ trợ hộ kinh doanh

Nhằm hỗ trợ hộ kinh doanh bắt nhịp với xu hướng số hóa, các giải pháp thanh toán và nộp thuế số của VNPAY cùng mạng lưới các ngân hàng hợp tác đang được triển khai rộng rãi, giúp việc quản lý giao dịch và tổng hợp số liệu thuận tiện hơn.

Trong đó, hệ sinh thái ngân hàng đóng vai trò hỗ trợ tài khoản dành riêng cho hộ kinh doanh, cung cấp dịch vụ tín dụng và tư vấn tài chính cho hộ kinh doanh, ngay cả trong những giai đoạn cao điểm của hoạt động kinh doanh. Khi ngân hàng và nền tảng công nghệ phối hợp, các giao dịch được ghi nhận rõ ràng, dòng tiền được quản lý minh bạch và dữ liệu sẵn sàng phục vụ cho các bước kê khai sau này.

Các giải pháp thanh toán số của VNPAY cho phép tiếp nhận đa dạng phương thức thanh toán như quét mã VNPAY-QR, chọn nguồn tiền từ thẻ tín dụng, thẻ ngân hàng, VNPAY-PhonePOS, VNPAY-SmartPOS hoặc các hình thức thanh toán điện tử khác. Mỗi giao dịch được ghi nhận ngay trên hệ thống, tạo ra lịch sử doanh thu rõ ràng và có thể tra cứu bất cứ lúc nào. Nhờ đó, dữ liệu kinh doanh được lưu trữ tập trung, giúp việc tổng hợp số liệu phục vụ kê khai nhanh chóng và chính xác hơn.

Bên cạnh thanh toán số, VNPAY cũng cung cấp trọn bộ giải pháp nộp thuế số gồm phần mềm quản lý bán hàng và kê khai thuế, giải pháp hóa đơn điện tử trọn gói, dịch vụ truyền nhận dữ liệu hóa đơn điện tử lên cơ quan Thuế và hệ thống lưu trữ hóa đơn an toàn trong vòng 10 năm kể từ ngày phát hành.

Ngoài ra, dịch vụ chữ ký số công cộng VNPAY-CA giúp ký điện tử nhanh chóng và đúng quy định, trong khi phần mềm hợp đồng điện tử VNeDOC hỗ trợ hoàn thiện các thủ tục giao dịch trên môi trường số.

Hiện tại, VNPAY đang triển khai hỗ trợ hộ kinh doanh ứng dụng chuyển đổi số tối đa bằng ưu đãi miễn phí trọn bộ giải pháp nộp thuế số đến hết năm 2028, giúp đơn vị kinh doanh tối ưu chi phí và nguồn lực.

Thay đổi để nâng cao hiệu quả vận hành

Việc áp dụng các giải pháp công nghệ không chỉ giúp giải quyết những hạn chế của phương thức quản lý thủ công như dữ liệu rời rạc, doanh thu từ nhiều nguồn khác nhau hay việc đối soát mất thời gian. Quan trọng hơn, hệ thống số còn giúp hộ kinh doanh chủ động trong việc theo dõi hoạt động kinh doanh và chuẩn bị số liệu cho các nghĩa vụ tài chính.

Trọn bộ giải pháp nộp thuế số của VNPAY hỗ trợ đơn vị kinh doanh tổng hợp dữ liệu phục vụ kê khai đơn giản, nhanh gọn

Trong bối cảnh quản lý thuế ngày càng được chuẩn hóa, nhiều hộ kinh doanh cho rằng thay đổi không chỉ là yêu cầu thích ứng mà còn là cơ hội để nâng cấp quy trình vận hành. Khi các công cụ thanh toán và quản lý dữ liệu được tích hợp trong cùng một hệ thống, việc theo dõi doanh thu, quản lý giao dịch và hoàn tất thủ tục kê khai có thể diễn ra nhanh gọn và minh bạch.

Nhờ đó, hộ kinh doanh có thể tập trung phát triển kinh doanh, tuân thủ quy định pháp luật bởi những công việc liên quan đến thống kê và thủ tục đã được công nghệ hỗ trợ hiệu quả.