Kệ kho trung tải One Tech, thương hiệu Việt tiên phong ngành sản xuất kệ công nghiệp

Không hướng đến mô hình gia công đại trà, One Tech phát triển nhóm sản phẩm kệ công nghiệp theo tiêu chuẩn tải trọng - an toàn - tối ưu vận hành, gồm các dòng chủ lực như kệ Selective, kệ Double Deep, kệ Drive-In và kệ trung tải.

Tuy nhiên, điều giúp One Tech tạo lợi thế cạnh tranh không chỉ nằm ở sản phẩm mà ở chiến lược đầu tư dài hạn. Doanh nghiệp với nhà máy quy mô lớn, dây chuyền tự động hóa, tiêu chuẩn kiểm định nghiêm ngặt và đội ngũ kỹ sư nhiều kinh nghiệm. One Tech là một trong số ít thương hiệu Việt cung cấp giải pháp trọn gói từ khảo sát - thiết kế - sản xuất đến lắp đặt, giúp tối ưu chi phí và thời gian cho khách hàng.

Với định hướng trở thành thương hiệu số 1 về kệ công nghiệp tại Việt Nam, One Tech đang tiếp tục mở rộng nhà máy, nâng cấp công nghệ và đẩy mạnh dịch vụ hậu mãi nhằm đồng hành cùng doanh nghiệp trong tiến trình hiện đại hóa kho hàng.

Thông tin liên hệ: