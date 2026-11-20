Bà Raquel Villanueva, thuộc bộ phận Truyền thông NASA, cho biết: "Sáng sớm nay lúc 2 giờ 07 phút theo giờ Thái Bình Dương, tàu vũ trụ Voyager 1 của NASA đã trở thành vật thể do con người tạo ra đầu tiên đạt khoảng cách một ngày ánh sáng tính từ trái đất. Voyager 1 vẫn duy trì liên lạc với trái đất. Và sử dụng tín hiệu của nó cùng các tính toán quỹ đạo, nhóm đã có thể xác nhận tàu vũ trụ đạt cột mốc một ngày ánh sáng. Điều đó có nghĩa là một tín hiệu vô tuyến truyền với tốc độ ánh sáng giờ mất 24 giờ để đến Voyager 1, và thêm 24 giờ nữa để trở về trái đất".

NASA chờ một ngày mới công bố chính thức vì phải mất khoảng chừng đó thời gian để tín hiệu của tàu vũ trụ đến Trái Đất.

Voyager 1 đã đi qua Sao Mộc và Sao Thổ, hai hành tinh lớn nhất của hệ Mặt Trời, trong giai đoạn đầu sứ mệnh. Nó tiếp tục thu thập dữ liệu khoa học.

Hình ảnh đồ họa tàu vũ trụ Voyager 1 của NASA ẢNH: REUTERS

Giám đốc Dự án Voyager Suzanne Dodd cho biết: "Mọi việc vẫn chưa kết thúc. Chúng ta đã đạt một ngày ánh sáng nhưng chắc chắn chúng ta chưa xong việc. Phải mất rất lâu để liên lạc với tàu vũ trụ. Không có gì diễn ra nhanh cả, tốc độ dữ liệu rất thấp. Nhưng tôi hy vọng, hy vọng của tôi là Voyager, đúng như nó từng truyền cảm hứng cho chúng tôi, sẽ truyền cảm hứng cho thế hệ tiếp theo. Vậy một ngày ánh sáng là một cột mốc tuyệt vời, nhưng tôi nghĩ chúng ta sẽ còn nhiều cột mốc nữa phía trước".

Voyager 1 đang bay với tốc độ gần 61.000 km/giờ. Nó đã vượt qua rìa ngoài của nhật quyển — một bong bóng bảo vệ gồm các hạt và từ trường do mặt trời tạo ra — để bước vào không gian giữa các vì sao năm 2012. Tàu song sinh của nó, Voyager 2, cũng phóng năm 1977 và bước vào không gian liên sao vào năm 2018.